V Srní se snaží odchytit dalšího vlka, návštěvnické centrum zůstává zavřené

Autor:
  10:07
Návštěvnické centrum v Srní na Šumavě, jehož součástí je vlčí výběh, zůstává pro veřejnost nadále uzavřeno. V jeho blízkosti se totiž začal objevovat další vlk. Mohl by být jedním z těch, kteří z areálu v uplynulých týdnech utekli. Jednu uprchlou vlčici už správci odchytili minulý týden. Podle předpokladů má omezení pro návštěvníky trvat do konce týdne.

Zoologové Národního parku (NP) Šumava sledovali během víkendu pohyb vlků zejména mezi Srním a Hartmanickem.

„Vlastním monitoringem a také díky hlášením veřejnosti jsme zjistili, že vlčí jedinec, který by mohl být jedním z těch, kteří výběh opustili, je pozorován stále blíže návštěvnického centra,“ vysvětlil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák, proč nadále zůstává výběh s vlky a celé návštěvnické centrum uzavřené.

„Omlouváme se za možné komplikace všem, kdo si návštěvu návštěvnického centra plánovali, ale úspěšný odchyt vlků, kteří unikli z výběhu, je prioritou a je nutné pro to udělat vše,“ vysvětlil mluvčí.

V pondělí ráno nalíčili na šelmu do okolí výběhu odchytové pasti.

VIDEO: Další setkání s vlkem na Šumavě. Prohlížel si fenku československého vlčáka

Ve výběhu NP chová celkem 13 šelem, zatím se je však nepodařilo kvůli členitému terénu plného nor, průlezů a křoví spolehlivě spočítat. Naposledy se správci s pomocí dronu s termokamerou dopočítali devíti kusů.

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Park již dříve přiznal, že z výběhu utekli minimálně dva vlci. Vlčici, která se několik dní pohybovala v okolí návštěvnického centra, odchytili minulý týden. Kudy a kdy utekla, zatím není jasné.

Lebku dalšího vlka s pozůstatky tkáně našli zoologové v noře ve výběhu, zoologové nyní čekají na výsledky testů.

Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu. (10. srpna 2025)
Vlčici, která se od pátku 8. srpna potulovala kolem návštěvnického centra, se podařilo odchytit. (14. srpna 2025)
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu.(9. srpna 2025)
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku vlka. (1. srpna 2025)
13 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňovali, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech...

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se...

Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...

„Nejchytřejší Čech“ i příbuzní slavných. Kdo chce do Sněmovny z konců kandidátek

Premium

Volby do Sněmovny se rychle blíží, strany finišují s kampaní a už také odhalily kompletní kandidátky. Redakce iDNES.cz je prošla a přináší přehled zajímavých osobností, které kandidují ze zadních...

Dukla - Plzeň 2:0, skvělý výkon outsidera, rozhodl Peterka. Trápení hostů pokračuje

Plzeňští fotbalisté se v domácí soutěži nadále trápí. V pátém kole překvapivě padli na hřišti Dukly 0:2 a potřetí v řadě ztratili body. Skóre otevřel Peterka, ještě v prvním poločase pak na konečných...

V Srní se snaží odchytit dalšího vlka, návštěvnické centrum zůstává zavřené

Návštěvnické centrum v Srní na Šumavě, jehož součástí je vlčí výběh, zůstává pro veřejnost nadále uzavřeno. V jeho blízkosti se totiž začal objevovat další vlk. Mohl by být jedním z těch, kteří z...

18. srpna 2025  10:07

„Nejchytřejší Čech“ i příbuzní slavných. Kdo chce do Sněmovny z konců kandidátek

Premium

Volby do Sněmovny se rychle blíží, strany finišují s kampaní a už také odhalily kompletní kandidátky. Redakce iDNES.cz je prošla a přináší přehled zajímavých osobností, které kandidují ze zadních...

18. srpna 2025

Náhrdelník ze psích zubů a mušlí. Mohyla ukrývala hrob významné pravěké ženy

Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni objevili pod horou Říp hrob významné ženy z období pravěku. Že měla výjimečné společenské postavení, dokazují artefakty, které u ní vědci našli....

17. srpna 2025  8:46

Dukla - Plzeň 2:0, skvělý výkon outsidera, rozhodl Peterka. Trápení hostů pokračuje

Plzeňští fotbalisté se v domácí soutěži nadále trápí. V pátém kole překvapivě padli na hřišti Dukly 0:2 a potřetí v řadě ztratili body. Skóre otevřel Peterka, ještě v prvním poločase pak na konečných...

16. srpna 2025,  aktualizováno  19:16

Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňovali, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech...

16. srpna 2025  11:47,  aktualizováno  17:59

Musíte být v terénu a prožít fascinující sílu přírody, radí mladý biolog

V dětství to prý začalo zájmem o dinosaury a skončilo fascinací biologií. Žák domažlického gymnázia Jakub Krutina letos už podruhé přivezl bronzovou medaili z Mezinárodní biologické olympiády. „Když...

16. srpna 2025  8:48

Vykořisťovaní Češi v Británii: ve čtveřici obžalovaných padl jediný trest

Podmínku dnes udělil Krajský soud v Plzni osmačtyřicetileté Češce, která dojednávala pro lidi z Karlovarska pracovní smlouvy s fast foody ve Velké Británii. Zbylí tři obžalovaní byli už v loňském...

15. srpna 2025  15:20

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se...

15. srpna 2025  14:25

Zdrogovaný muž střílel po jiném plynovou pistolí, přijela si pro něj zásahovka

Policisté řeší od pátečního rána incident mezi dvěma muži, který vygradoval střelbou z plynové pistole. Zdrogovaný muž v Rokycanech několikrát vystřelil na druhého. Podle policistů není nikdo...

15. srpna 2025  12:03

Teplotní rekordy padly na 15 místech v Česku. Nejvíce naměřili přes 36°Celsia

Teplotní rekordy ve čtvrtek v Česku padly na 15 ze 169 míst, kde se měří přes 30 let. Nejtepleji bylo na měřicí stanici Plzeň, Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně. Víc než 35 stupňů bylo v...

14. srpna 2025  21:40

Rum už je moc, ale cigarety nezletilým prodají. Testovali jsme obchodníky

Redakce iDNES.cz otestovala plzeňské prodejny, jestli jsou ochotné prodávat nezletilým mladším 18 let alkohol a nikotinové výrobky. Vybrala k tomu dívku a chlapce ve věku 15 let, kteří nevypadají...

14. srpna 2025  15:47

Cizinci v sajdkáře havarovali při projížďce na Rokycansku, oba jsou zranění

Motocykl s postranním vozíkem, takzvaná sajdkára, havaroval ve čtvrtek u Chlumu na Rokycansku. Cizinci, kteří si do regionu přijeli užít hezkého počasí, skončili v plzeňské nemocnici.

14. srpna 2025  14:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.