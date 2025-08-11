Správa Národního parku (NP) Šumava uzavřela návštěvnické centrum v Srní, jehož součástí je výběh s vlky, v pátek odpoledne. V jeho okolí se totiž pohyboval vlk. Následně správci zjistili, že část plotu, kde se krmí zvířata, je poškozená. Zřejmě se tam vlk pokoušel dostat. Plot je ale poškozený minimálně, šelma tam nemohla vlézt.
Národní park se spolu s veterináři snaží vlka už od pátku odchytit. Do okolí výběhu nainstalovali několik fotopastí, aby měli přehled o tom, jak se vlk pohybuje, a dění u výběhu neustále pozorují.
„Fotopasti jsou pro nás klíčové. Online vidíme, kdy a kde vlk k výběhu přijde. Z toho jsme vysledovali jeho nejčastější dráhu a umístili jsme na ní odchytovou klec, kterou jsme zamaskovali. Je z obou stran otevřená, až do ní vleze, dvířka se za ním zavřou,“ popsal plán mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Doplnil, že jakmile by zvíře v kleci uvázlo, jsou správci během chvíle u něj.
Plány ale zatím šelma hatí. Je totiž chytrá a do průchozí klece prozatím nevlezla. Použití návnady není ve hře. „Vzhledem k tomu, že se zde pohybuje velké množství predátorů, zejména lišek, to není možné,“ odůvodnil omezené možnosti Dvořák.
|
Turistka natočila v Jeseníkách unikátní záběry vlčat, dvě dokonce přišla blíž
Snahy o co nejrychlejší odchyt komplikují také samotní turisté. I když je návštěvnické centrum včetně naučné stezky uzavřené a správci parku apelují, aby se lidé nezdržovali ani v jeho okolí, najdou se tací, kteří prosbu ignorují a centrum obcházejí z různých stran, skrz les, a tím vlka plaší.
„Měli jsme o víkendu několik možností ho odchytit, ale zkrátka kvůli návštěvníkům se to nepovedlo,“ tlumočí špatnou zkušenost správců vlčího výběhu jejich mluvčí.
Až se vlk chytí do pasti a veterinář ho uspí pomocí narkotizační pušky, budou moci o jedinci zjistit podrobnější informace. Zatím totiž o něm téměř nic nevědí. Může být jedním ze třinácti vlků obývajících vlčí výběh. „Vlky stále sčítáme, ale zkrátka se nemůžeme dopočítat. Skončili jsme na deseti. Terén ve výběhu je natolik členitý, že se tam vlci mohou různě skrývat,“ vysvětlil náročnost sčítání mluvčí.
|
6. srpna 2025
Další možností je, že se jedná o vlka, který patří do jedné ze šesti či sedmi vlčích skupin, která aktuálně na Šumavě žije. Nebo se jedná o vlka samotáře, který si monitoruje nové teritorium. S určitostí nejde také říct, zda je to tentýž vlk, kterého viděli v posledních dnech v okolí Hartmanic na Klatovsku.
„Z fotopastí nedokážeme ani určit, zda se jedná o vlčici, či vlka, ale přikláníme se k vlčici. Až genetická analýza nám řekne víc,“ doufá v úspěch Dvořák a doplnil, že naposledy fotopast zachytila vlka u výběhu v neděli. V pondělí se do poledne neobjevil. Podle Dvořáka se klidně může stát, že se vlk posune dál a u návštěvnického centra ho už nikdy neuvidí.
Zvíře podle mluvčího není nebezpečné, je plaché a k lidem nejde. Pokud by se prokázalo, že je členem některé vlčí smečky na Šumavě, pak by se ho snažili vrátit právě tam, odkud je. Samozřejmě by ho předtím vybavili obojkem s GPS lokátorem.
NP Šumava monitoruje vlky od roku 2017. Se sledováním mohou pomoci i samotní návštěvníci Šumavy. „Pokud někdo vlka uvidí, vyfoťte ho, natočte na video a pošlete nám ho. Ideálně i GPS souřadnice a my se pak na to konkrétní místo vypravíme,“ žádá mluvčí.
Návštěvnické centrum bude kvůli odchytu vlka prozatím uzavřeno do středy.
|
4. srpna 2025