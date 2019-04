Šumavská ulice u hlavního nádraží v Plzni se uzavře pro osobní auta

Uzavření ulice bude součástí postupné revitalizace oblasti negativně poznamenané demolicemi a stavbou kapacitních komunikací v minulém století.

Návrh zastavit průjezd osobní automobilové dopravy Šumavskou ulicí už získal souhlas radních třetího městského obvodu.

„Nejprve jsem byl k návrhu skeptický, ale po vysvětlení všech souvislostí si myslím, že to má hlavu a patu,“ prohlásil starosta městského obvodu David Procházka.

Místostarosta obvodu Ondřej Ženíšek řekl, že uzavření silnice pro osobní dopravu dost pomůže lidem, kteří míří na nádraží. „Provoz v tom místě, kde se pohybuje velký počet chodců, někdy není dobrý,“ konstatoval.

Dopravní odborník Správy veřejného statku města Ondřej Vohradský řekl, že uzavření Šumavské ulice by nemělo způsobit dopravní komplikace v okolních ulicích.

„V Šumavské v průměru projede denně v obou směrech celkem přibližně šest tisíc aut,“ uvedl.

Náměstek primátora Pavel Šindelář prozradil, že návrh na uzavření Šumavské ulice pro osobní dopravu se posune na jednání rady města, kde podle něho panuje shoda na souhlasu s uzavřením.

Primátor Martin Baxa z ODS to potvrzuje: „Návrh určitě podpořím. Je to sice poměrně revoluční opatření, ale prospěšné. Zejména po spuštění provozu autobusového terminálu tam dochází k problematickým situacím z pohledu řidičů i chodců.“

Šindelář předpokládá, že po vyřízení všech povolení k samotnému uzavření Šumavské dojde v září.

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje (ÚKR) Irena Vostracká uvedla, že omezení provozu v Šumavské ulice bude první krok k celkové revitalizaci oblasti kolem křižovatky Americké třídy a Sirkové ulice.

Zástupci ÚKR loni představili plány, jak místo změnit a zlidštit. Počítají proto i se zúžením silnice v Sirkové ulici. „Chceme území zpřehlednit a dát v něm větší prostor jiným druhům dopravy, než je individuální automobilová. Chceme zajistit, aby lidé, kteří přijedou vlakem, autobusem nebo tramvají, měli v místě větší komfort,“ vysvětloval Jaroslav Holler z ÚKR.

V samotné Sirkové ulici, kde jsou zastávky tramvají, je v první etapě plánované, že zastávky posunou blíž k nádraží. Výraznější zklidnění ulice je v plánu, až bude uvedený do provozu takzvaný východní silniční okruh. Do té doby by měl být například zúžený prostor pro nástup do tramvají.

„A chceme zúžit i jízdní pruhy, aby vzniklo místo pro plnohodnotný chodník, který povede až pod hotel Angelo,“ vysvětlila Vostracká. Jednalo by se přitom mimo jiné o vytvoření jedné z podmínek pro opětovnou dostavbu bloku domů, jehož část padla při demolicích.