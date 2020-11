Stát kvůli covidu omezuje rychlíky mezi Prahou a Plzní, jezdí málo lidí

„Vše souvisí s výrazně nižší poptávkou po cestování kvůli aktuální epidemiologické situaci a režimu omezeného pohybu,“ vysvětlila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Nově přestává jezdit část rychlíků a expresů objednaných ministerstvem dopravy. Nejvíce omezení v Plzeňském kraji dopadne na Západní expresy z Prahy přes Plzeň do bavorského Mnichova nebo Chebu. Většina expresů na mnichovské větvi pojede od úterý jen mezi bavorskou metropolí a Plzní přes Domažlice.

Mezi Rakovníkem a Kralovicemi nejezdí vlaky Mezi Rakovníkem a Kralovicemi nejezdí ode dneška vlaky, nahradily je autobusy. Důvodem je nedostatek zaměstnanců řízení provozu způsobený koronavirem. „Jinde ve středních Čechách zatím podobná situace není,“ řekl ČTK mluvčí organizátora veřejné dopravy Ropid Filip Drápal.

„Kromě spojů Ex 360, který odjíždí z Prahy v 7.43 ráno a Ex 350 s odjezdem v 17.43 hodin, ty pojedou v celé trase, ostatní spoje do Mnichova jedou jen z Plzně. V opačném směru pojede až do Prahy jen Expres 359, z Mnichova vyjíždí ve 12.43 hodin,“ upřesnila Novotná.

Na koridoru mezi Chebem a Prahou přestává v sobotu jezdit Ex 552, který z Prahy vyjíždí ve 20.43, v ostatní dny zůstává spoj zachovaný.

Úplně zrušený bude Expres 550 s odjezdem z Prahy ve 22.39 hodin, který do Plzně přijíždí před půlnocí. Expres s číslem 565, který denně odjíždí z Chebu tři minuty po půl deváté večer, přestává jezdit v sobotu. V ostatních dnech skončí v Plzni.

Pokračují i škrty u rychlíků mezi Plzní a Brnem, které jezdí přes České Budějovice. K prvním omezením dopravce přistoupil 19. října, teď následují další.

Krajem objednávané vlaky jezdí podle původních řádů

Pokud nejsou rychlíky Rožmberk a Bezdrev už zcela zrušené, dopravce je nově škrtá v části trasy. Nejčastěji mezi Plzní a Českými Budějovicemi či Jihlavou a Brnem.

Krajem objednávané vlaky podle náměstka hejtmana Pavla Čížka jezdí podle původních řádů. Podle odhadů v nich ubyly až tři čtvrtiny cestujících. Vlaky teď mají méně vagonů nebo místo dvou spojených souprav jede jedna samotná.