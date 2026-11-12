Událost se stala minulý čtvrtek okolo 9:00. Dnes o ní informovalo sdružení nákladních dopravců Žesnad.cz, jehož členem je dopravce CityRail zmíněného nákladního vlaku.
Podle sdružení se u Bavorského expresu jedoucího z Prahy vyměňovaly v Plzni lokomotivy. Lokomotiva Českých drah při posunu projela návěst zakazující jízdu, rozřízla výhybku a vjela na koleje, kde v protisměru jel nákladní vlak.
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„Jednotný evropský zabezpečovací systém ETCS okamžitě zareagoval a nákladní vlak automaticky zastavil zhruba 120 metrů před lokomotivou. Systém zafungoval přesně tak, jak má,“ informoval za Žesnad.cz Vojtěch Sládek.
Podle Jana Hrušky, dopravce CityRail, byla srážka prakticky jistá, protože strojvedoucí by neměl téměř žádnou šanci překážku včas zaznamenat.
Událost potvrdil iDNES.cz mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka. „K události došlo v 9:08, provoz byl omezený do 12:00. Nedošlo k vykolejení lokomotivy,“ sdělil Kavka. SŽ prozatím škodu na výhybce nevyčíslila.
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Drážní inspekce (DI) okolnosti události prošetřuje, žádné bližší informace neuvolnila. „Je zahájeno šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události. K nedovolené jízdě posunového dílu za seřaďovací návěstidlo Se24 s návěstí Posun zakázán a vjetí do vlakové cesty postavené pro jízdu souběžně jedoucímu vlaku Nex 57009 došlo v km 103,842,“ stojí ve zprávě.
„Plzeň ukázala, že bezpečnostní přínos ETCS má. Zabezpečovač zastavil vlak dřív, než došlo k neštěstí, a díky tomu dnes nemluvíme o tragédii,“ uvedl výkonný ředitel sdružení Oldřich Sládek.
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Vlak s benzenem do výhybky vlétl víc než dvojnásobkem povolené rychlosti
Srážka v dopravním uzlu, jako je Plzeň, by ohrozila životy, zničila vozidla i náklad a na dlouhé hodiny by ochromila provoz na jedné z hlavních tratí. Že nejde jen o teoretické riziko, ukazují nehody za poslední roky.
Například v Pardubicích v červnu 2024 projel expres návěst zakazující jízdu, zemřeli čtyři lidé a škoda přesáhla 150 milionů korun. Systém ETCS tam sice byl nainstalovaný, ale ještě nebyl v provozu.
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Po tragické srážce vlaků na Domažlicku zbyl pomníček a řada otazníků
V Hustopečích nad Bečvou v únoru 2025 vykolejil nákladní vlak s benzenem, který jel více než dvojnásobnou rychlostí, než bylo povoleno. Škoda přesáhla 430 milionů korun. Kdyby tady systém ETCS byl, zabránil by projetí návěsti i překročení rychlosti.
Nehoda s tragickými následky se stala v srpnu 2021 u Milavčí na Domažlicku. Při srážce expresu z Mnichova s regionálním osobním vlakem zemřeli oba strojvůdci a jedna cestující, dalších 56 lidí se zranilo. Ani tady zabezpečovací systém nebyl.