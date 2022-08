Při střetu vlaku a dodávky se zranil řidič i převážená kráva

Nehoda se stala na železničním přejezdu mezi Plzní a Dobřany před půl devátou.

Podle policie šestačtyřicetiletý řidič dodávky Mercedes Vito jel od Šlovic na Dobřany.

„Zřejmě nerespektoval světelný a zvukový zabezpečovací systém železničního přejezdu a na přejezd vjel, přičemž došlo ke střetu s vlakem projíždějícím ve směru od Klatov na Plzeň,“ popsala kolizi policejní mluvčí Eva Červenková.

Za dodávkou měl řidič připojený přívěs, ve kterém převážel krávu. Ten byl po střetu úplně zničen a zvíře se zranilo.

Zranění utrpěl také řidič. „Z místa jsme letecky transportovali muže se středně těžkým zraněním na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedla Andrea Divišová z krajské záchranky.

Ve vlaku se nikomu nic nestalo. Hasiči z něj evakuovali pět cestujících. Dechovou zkoušku měl strojvedoucí negativní, u zraněného řidiče byl nařízen odběr krve ve zdravotnickém zařízení.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala je přejezd bez závor, ale zabezpečený světelnou signalizací. „Osobní vlak jel z Přeštic do Berouna. Uvidí se, jaké budou škody. Nevyjížděli jsme tam, šetření bude provádět Správa železnic,“ řekl.

Podle webu Českých drah bude provoz na trati z Plzně do Klatov přerušen zhruba do dvanácti hodin. V úseku z Plzně-Valchy do Dobřan je zavedena náhradní autobusová doprava.