Vlak najel v Plzni do betonového kvádru, případ vyšetřuje policie

Osobní vlak najel do betonové překážky na výhybce krátce před pátou hodinou ráno. Stalo se to v Plzni v oblasti Slovanského údolí. „Událost se stala na 113,5 kilometru na železniční trati Plzeň – Domažlice,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Nikdo se během událost nezranil. „Pětašedesát cestujících a dva členové posádky jsou bez zranění,“ potvrdil informaci Poncar. Cestující evakuovali hasiči Správy železnic.

Případem se již zabývají kriminalisté. „Prověřují veškeré okolnosti,“ uvedla v krátkosti policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Podle předběžných informací železničářů by neměla být škoda velká. Provoz na trati byl podle webu Českých drah obnoven kolem osmé hodiny.

Stejný případ se na Plzeňsku odehrál letos v březnu na stejné trati pod mostem silničního obchvatu Plzně ve Skvrňanech. Událost se stala také kolem páté hodiny ráno a vlak tam opět najel do betonového kvádru. Ani tehdy se nikdo nezranil. Hasiči nevyloučili, že kvádr někdo na koleje položil úmyslně.

V Kadani najel vlak do kamenů naskládaných na koleje, policie shání svědky

Podobnou událost vyšetřuje policie také na Chomutovsku. Na koleje v Kadani někdo 7. října naskládal kameny. Do hromady balvanů pak najel vlak mířící z Děčína. Policie hledá cestující z vlaku či jiné svědky, kteří by k incidentu mohli poskytnout informace. Vlak tehdy do kamení najel v 16:42. Informovala o tom mluvčí chomutovských policistů Miroslava Glogovská. Po najetí do kamenů byla poškozena trať i vlak, cestujícím se nic nestalo.

Kameny byly na pravé koleji v místě mezi zastávkami Kadaň-Prunéřov a Kadaň-Bystřice. „Když si strojvedoucí kameniva rozmístěného na koleji všiml, začal okamžitě brzdit, vlak ale zastavit nestačil,“ okomentovala událost Glogovská. Krátce předtím se u kolejí pohybovala skupinka asi šesti až osmi dětí, které mohly kameny na koleje naskládat.

Najetí vlaků na kameny způsobilo poškození koleje v úseku asi 50 metrů a poškození kovových kotoučů pravé hnací nápravy lokomotivy. Trať musela navíc zůstat déle než tři hodiny uzavřená. Nikomu z 20 cestujících se nic nestalo, ještě před příjezdem policie místo opustili.

Policisté žádají cestující z vlaku, případně i jiné svědky události, kteří by mohli mít informace k pachateli či pachatelům, aby zavolali na linku 158. Informace mohou sdělit také osobně nebo telefonicky přímo na obvodním oddělení Policie ČR v Kadani, kam se mohou obrátit na linku 974 434 700.