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Školák vylezl na střechu Pendolina a ujel tak několik kilometrů. Vlak museli zastavit

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  10:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: České dráhy

Čtrnáctiletý chlapec riskoval život, když vylezl na střechu Pendolina ve stanici v Plzni. Po zastavení vlaku v Kozolupech mladík utekl, ale později jej vypátrali. České dráhy dlouhodobě upozorňují na nebezpečí spojená s podobným chováním v okolí železnice.

Oznámení o mladíkovi na střeše vlaku přijali policisté v pátek ve 20:22. Souprava Pendolino odjížděla ze stanice Plzeň-Jižní Předměstí směrem na Stříbro. Dispečer Českých drah ji zastavil v zastávce Kozolupy. Vlaková trať ze zastávky Plzeň-Jižní Předměstí do stanice Kozolupy měří přibližně 9 kilometrů.

Kvůli incidentu se zastavil provoz na celém úseku trati. Po chlapci, který po zastavení vlaku utekl, následně pátrali drážní hasiči a policisté. Těm se ho podařilo najít v okolí nádraží. Čtrnáctiletého chlapce pak předali jeho matce.

„Policisté obvodního oddělení Plzeň Bory tento případ dále šetří,“ uvedla policejní mluvčí pro web Krimi Plzeň.

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Pendolino se na českých tratích pohybuje rychlostí až 160 kilometrů v hodině a jakýkoli pád ze střechy jedoucí soupravy může mít tragické následky.

Už v srpnu řešili plzeňští policisté podobný případ. Na zastávce Plzeň-Jižní Předměstí tři chlapci vezli na vnější konstrukci jedoucího vlaku, v prostoru mezi dvěma spojenými vagony.

Tak nebezpečné chování – takzvaný train surfing – označuje jízdu na vnější části jedoucího vlaku, mimo prostor určený cestujícím. Kromě pádu pod kola hrozí také střet s překážkami v blízkosti trati nebo zásah elektrickým proudem z trakčního vedení.

České dráhy přitom dlouhodobě upozorňují na nebezpečí spojená s podobným chováním v okolí železnice. Jízda na střeše nebo vnějšku vlaku může skončit vážným zraněním či smrtí. I zdánlivě krátká jízda mimo prostor pro cestující představuje značné riziko. Železnice navíc není bezpečným místem ani ve chvíli, kdy vlak stojí, zejména kvůli trakčnímu vedení.

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