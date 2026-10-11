Oznámení o mladíkovi na střeše vlaku přijali policisté v pátek ve 20:22. Souprava Pendolino odjížděla ze stanice Plzeň-Jižní Předměstí směrem na Stříbro. Dispečer Českých drah ji zastavil v zastávce Kozolupy. Vlaková trať ze zastávky Plzeň-Jižní Předměstí do stanice Kozolupy měří přibližně 9 kilometrů.
Kvůli incidentu se zastavil provoz na celém úseku trati. Po chlapci, který po zastavení vlaku utekl, následně pátrali drážní hasiči a policisté. Těm se ho podařilo najít v okolí nádraží. Čtrnáctiletého chlapce pak předali jeho matce.
„Policisté obvodního oddělení Plzeň Bory tento případ dále šetří,“ uvedla policejní mluvčí pro web Krimi Plzeň.
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Pendolino se na českých tratích pohybuje rychlostí až 160 kilometrů v hodině a jakýkoli pád ze střechy jedoucí soupravy může mít tragické následky.
Už v srpnu řešili plzeňští policisté podobný případ. Na zastávce Plzeň-Jižní Předměstí tři chlapci vezli na vnější konstrukci jedoucího vlaku, v prostoru mezi dvěma spojenými vagony.
Tak nebezpečné chování – takzvaný train surfing – označuje jízdu na vnější části jedoucího vlaku, mimo prostor určený cestujícím. Kromě pádu pod kola hrozí také střet s překážkami v blízkosti trati nebo zásah elektrickým proudem z trakčního vedení.
České dráhy přitom dlouhodobě upozorňují na nebezpečí spojená s podobným chováním v okolí železnice. Jízda na střeše nebo vnějšku vlaku může skončit vážným zraněním či smrtí. I zdánlivě krátká jízda mimo prostor pro cestující představuje značné riziko. Železnice navíc není bezpečným místem ani ve chvíli, kdy vlak stojí, zejména kvůli trakčnímu vedení.