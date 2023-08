Přeškolují strojvedoucí, testují tratě. Na koleje v kraji míří noví dopravci

České dráhy už od roku 2021 zajišťují spoje na lince P2 z Klatov přes Plzeň do Berouna, letos zvítězily v tendru na další zajišťování spojů mezi Plzní, Chebem a Karlovými Vary, které společně objednávají oba kraje.

Největší železniční dopravce u nás bude v následujících letech zajišťovat osobní vlaky také v oblasti Českého lesa, tedy na linkách z Holýšova přes Staňkov do Poběžovic a z Domažlic přes Bělou nad Radbuzou do Tachova. ČD by i sem měly nasazovat modernější vozy.

Stejná společnost bude pro kraj zajišťovat v následujících 15 letech dopravu v oblasti Plzeňska (Plzeň - Žihle, Plzeň - Radnice, Plzeň - Bezdružice, Nýřany - Heřmanova Huť a Rokycany - Nezvěstice) i spoje Klatovy - Železná Ruda.

„Počítáme, že v letech 2023 až 2026 bude postupně nasazeno deset nových motorových jednotek s označením RegioFox. Jsou objednané u výrobce Pesa, dodávané budou postupně,“ uvedl Petr Šťáhlavský z Českých drah.

Tendr na linku Horažďovice předměstí - Plzeň - Pňovany vyhrála společnost Arriva. Ta už pro kraj zajišťuje autobusovou dopravu, jinde v republice ale jezdí i vlaky. Až 10. prosince vyjede jejich první spoj na linku P1, bude s tím spojeno několik prvenství.

Arriva odkoupí od ČD elektrické jednotky

Vůbec poprvé v republice dojde k odprodeji elektrických jednotek pořízených s evropskými dotacemi od dosavadního provozovatele (ČD) novému (Arriva) za zůstatkovou hodnotu. Necelých pět let staré a klimatizované RegioPantery budou dál vozit cestující na stejné lince.

„Odkoupíme jich devět. Něco podobného se v České republice stane poprvé. Arriva dosud žádné elektrické jednotky neprovozovala, bude to naše premiéra. Na začátku prázdnin jsme začali s přeškolováním strojvedoucích na elektrickou trakci. Jde o naše strojvedoucí, ale také máme nové z náboru. Se zahájením provozu splníme i další podmínku uzavřeného tendru, že na pěti nádražích (Blovice, Nepomuk, Plzeň Jižní předměstí, Plzeň hlavní nádraží a Starý Plzenec) budeme mít prodejny jízdenek,“ uvedl mluvčí Arrivy Jan Holub.

GW Train provádí testovací jízdy

Třetím železničním dopravcem, který uspěl v tendrech, je společnost GW Train. Ta od roku 2016 zajišťuje pro stát rychlíky mezi Plzní a Mostem, některé spoje tu objednávají i Plzeňský a Ústecký kraj. Nově budou její vlaky jezdit ze stanice Horažďovice předměstí do Sušice a dál do Klatov, a ještě z Klatov do Domažlic.

Předseda představenstva GW Train Peter Bosáček potvrdil, že nasadí částečně nízkopodlažní modernizované vozy Stadler RS1.

„Od začátku prázdnin provádíme testovací jízdy, abychom si v praxi ověřili dynamiku vozidel na konkrétních tratích, na které je budeme nasazovat. Je to nejen o testování vozů, ale i ověřování jízdních dob a zácviku personálu. Máme ukončený první kurz strojvedoucích, absolventi mají po zkouškách a probíhá jejich jízdní zácvik. Kompletní flotilu modernizovaných vozidel budeme mít k dispozici v průběhu října,“ vypočítal Bosáček.

Společnost mimo jiné zajišťuje provoz tří regionálních vlakových linek v jihočeské části Šumavy, cestující vozí ještě ve čtyřech dalších krajích.

Krajský radní pro dopravu Pavel Čížek k tendrům na železniční dopravce v minulosti uvedl, že jedním z cílů jsou i modernější vlaky pro dopravu cestujících. Ještě na začátku desetiletí vozily cestující na mnoha tratích motoráky vyrobené v 70. a 80. letech minulého století, případně Regionovy vzniklé jejich přestavbou.

„Modernizované nízkopodlažní a klimatizované jednotky GW Train Regio budou v prosinci roku 2023 navazovat v Horažďovicích na Regiopantery a stejně i v Klatovech. Do Domažlic jezdí moderní jednotky Pesa známé jako RegioShark. Tím bude okruh uzavřen a cestující bude mít všude vlaky na úrovni,“ shrnul radní Čížek při podpisu smlouvy s vedením GW Train v roce 2021.

