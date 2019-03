Z Plzně do Prahy jezdí vlaky každou půlhodinu, lidé opouštějí autobusy

Ve veřejné dopravě na trase Plzeň – Praha dochází k přesunům cestujících z autobusů do vlaků. Po vybudování železničního koridoru z Plzně do Berouna a hlavně po nedávném dokončení ejpovického tunelu, díky čemuž se zkrátila doba jízdy, se část cestujících přesunula na železnici.

Potvrzuje to i rozhodnutí soukromého autobusového přepravce RegioJet, který na stejné trase kvůli menšímu zájmu cestujících od 1. března, odkdy platí nové jízdní řády, snížil počet spojů. Na reakci RegioJetu má vliv i konkurenční FlixBus, který na trase jezdí od roku 2017, a díky cenové politice hovoří o přílivu cestujících.

„Navíc od prosince, kdy začaly platit nové jízdní řády, začaly jezdit rychlíky z Plzně na Prahu v průměru každou půlhodinu,“ připomněl Petr Náhlík, zástupce ředitelky firmy Poved, což je organizátor veřejné dopravy na Plzeňsku. Dopravní odborníci to přirovnávají k frekvenci MHD, což je důvod, proč se lidé na vlak více spoléhají.

České dráhy při hodnocení vlivu slev uvedly, že loni převezly celkem 179,2 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o 4,5 milionu. Jde o nejvyšší počet pasažérů ve vlacích státního dopravce za posledních deset let.

Náhlík upozornil i na to, že se doba cestování rychlíkem mezi Plzní a Prahou v prosinci po zprovoznění ejpovického tunelu snížila natolik, že vlaky jsou při cestě do centra Prahy rychlejší než autobusy.

Potvrzují to například mladí lidé dojíždějící z Plzně do Prahy. Oslovená Martina autobus využívá jen proto, že jí jezdí ze zastávky v Praze na Zličíně přímý spoj MHD do Dejvic, kde má podnájem. Další oslovení, Petra a Tomáš, jezdí vlakem kvůli tomu, že v Praze na hlavním nádraží jsou za hodinu a 15 minut, což je kratší a pohodlnější cesta než kombinace autobusu a metra ze Zličína.

„Nárůst počtu cestujících ve vlacích jsme zaznamenali v Plzeňském kraji právě zejména mezi Prahou a Plzní, kde se zrychlila doprava tím, že se vybudoval kompletně koridor z Plzně do Berouna. Do Prahy na Smíchov nyní jezdíme za hodinu šest minut, na pražské hlavní nádraží hodinu a 15 minut v jednom směru. V druhém pak hodinu a 19 minut,“ popsal ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Plzni Vladimír Kostelný.

Doplnil, že s ohledem na to, že slevy začaly platit v září, není zatím schopen uvést přesná čísla o nárůstu počtu cestujících. „Statistiky budou k dispozici v dubnu. Cestující na koleje směruje i fakt, že individuální automobilová doprava roste a přeprava po dálnici D5 je čím dál komplikovanější,“ vysvětlil Kostelný.

Ten je přesvědčený, že kvůli zrychlení se lidé do vlaků přesunuli nejen z aut, ale i z autobusů.

Mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj k redukci nabídky na trase Plzeň – Praha sdělil, že omezení se týká pouze několika spojů. „Firma zde dlouhodobě eviduje nízkou obsazenost a není předpoklad růstu poptávky po cestování,“ vysvětlil.

Od 1. března přestaly v sobotu jezdit čtyři páry spojů, které z Prahy odjíždějí v 8, 12, 16 a 20 hodin, v neděli jde o tři. Od pondělí do čtvrtka zmizí dva páry spojů jedoucí z Prahy ve 13.30 a 21 hodin, v pátek jeden.

„Rozumíme, že každé omezení počtu spojů není příznivou zprávou pro zákazníka, ale s ohledem na zachování většiny spojů přes týden, které využívá nejvíce cestujících, předpokládáme, že tyto změny se dotknou výrazné menšiny cestujících. Navíc RegioJet, podobně jako na dalších linkách, neustále vyhodnocuje vývoj poptávky po cestování a je připraven opět zavést další spoje zpět do provozu,“ popsal Ondrůj.

Mluvčí firmy FlixBus Martina Čmielová uvedla, že na trase mezi Prahou a Plzní bude firma v souvislosti s jarní změnou jízdních řádů navyšovat kapacitu formou výměny jednopatrového autobusu za dvoupatrový, který nabídne o 37 procent víc míst.

„Nasazen bude zejména na spoje ve špičce, tedy ranní spoje z Plzně a večerní z Prahy. Aktuálně už jeden dvoupatrový autobus na této trase nasazen máme,“ sdělila Čmielová.

V otázce porovnání obou konkurenčních soukromých autobusových dopravců je ale třeba připomenout, že pokud se porovná nabídka spojů RegioJetu a Flixbusu, tak například v pátek vypravuje z Plzně na Prahu RegioJet 18 spojů, FlixBus jen osm.

Jízda nejdelším železničním tunelem (16. 11. 2018)