Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil vyšší pokutu, podmínka neplatí

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni pozměnil trest manželům z jižních Čech, kteří při loňských oslavách osvobození Plzně zamávali z vojenského auta vlajkou s nacistickým křížem. Senát zrušil podmínku, kterou jim udělil okresní soud, zvýšil ale peněžitý trest.
Vlaječka s hákovým křížem se objevila během Slavností svobody v Plzni při jízdě vojenských vozidel Convoy of Liberty. Případem se zabývá policie. | foto: Václav Zeman

Manželé musí zaplatit celkem 60 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Podle závěru odvolacího senátu měli vlaječku s nacistickým křížem za oknem auta nejen na Slavnostech svobody, ale už po celou dobu cesty z jižních Čech do Plzně.

„Dopustili se hrubé neslušnosti, nebyla to náhoda,“ odůvodnila soudkyně Simona Kuboušková. Manželé jsou tak vinní z výtržnictví a projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Podle soudkyně by byl peněžitý trest spolu s podmínkou příliš vysoký, proto udělila pouze pokutu. Trestem pro dvojici je podle ní určitě také to, že se kauza značně propírala v médiích a organizátoři akce je už na Convoy of Liberty nechtějí nikdy vidět.

Manželé z jižních Čech u plzeňského okresního soudu kvůli vlaječce s hákovým křížem. S tou zamávali během tradičního Convoy of Liberty při Slavnostech svobody v Plzni. (19. března 2025)

Soudkyně Okresního soudu Plzeň-město letos v březnu dvojici uznala vinnou ze stejných přečinů a potrestala ji šesti měsíci na zkušební dobu 14 měsíců a peněžitým trestem pro každého ve výši 20 tisíc korun.

Oba obžalovaní i státní zástupkyně se proti rozsudku odvolali. Státní zástupkyně Pavlína Kropáčková navrhla, aby soud rozsudek zrušil a doplnil o to, že vlaječku měli manželé v autě už po celou cestu z jižních Čech do Plzně a pak v průběhu jízdy. To nakonec krajský soud potvrdil. Žalobkyně pro dvojici navrhovala podmínku a peněžitý trest.

Advokát obžalované dvojice Tomáš Sokol chtěl pro své klienty zprošťující rozsudek, nebo navrhoval, aby se případ vrátil zpět okresnímu soudu k doplnění. Podle něj nikdo nezjišťoval, že mohlo jít o omyl, nedopatření. Podle něj jsou jeho klienti slušní lidé, a je tedy nutné jim dokázat, že měli nějaký motiv k tomu, aby se chovali tak, jak je právně kvalifikováno.

Manželé Jiří a Michaela F. shodně tvrdí, že šlo o souběh nešťastných událostí. Že za vše může vítr, který jim vlaječky v autě promíchal. „Jsem nevinná, nic takového bych neudělala záměrně,“ prohlásila v lednu během hlavního líčení osmatřicetiletá žena.

Této verzi ale okresní soud neuvěřil. Z kamerových záznamů je zřejmé, že řidič vzal do ruky vlajku, uhladil ji, díval se na ni a pak ji předal ženě. Ta s ní zamávala, bez náznaku paniky strčila zpět do vozidla, oba se na sebe podívali a usmáli se.

Navíc vlaječka se svastikou byla vidět za předním sklem už v době, kdy manželé z Prachatic na oslavy osvobození do Plzně jeli. Zaznamenaly ji kamery v Nepomuku a u Vlčtejna. Řidič i spolujezdkyně nemohli tedy vlajku přehlédnout.

Většinu cesty z plzeňské části Bory do centra města zdravila Michaela F. tisíce lidí lemujících trasu konvoje americkým šátkem přivázaným na prstu nebo americkou vlaječkou, s potomkem házeli do davů podél cesty i cukrovinky.

Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil podmínku. Mávání omylem zpochybnil

Nákladní auto s bílou americkou hvězdou nemělo dveře u řidiče ani spolujezdce. Střecha nad kabinou je z plachty. „V konvoji bylo pod plachtou v kabině vedro. Dovnitř do auta nám foukl vítr, část věcí uvnitř popadala. Něco jsem sbírala i venku. Pak jsem si dávala dítě na klín, od manžela jsem dostala vlaječku a zamávala jsem s ní. Jakmile jsem si uvědomila, jaká to je, hned jsem ji stáhla,“ vysvětlila spolujezdkyně.

Tvrdila, že pro ni konvoj končí u pomníku Díky, Ameriko. Netušila prý, že o desítky metrů dál je divadlo a balkon s tribunou pro čestné hosty včetně příbuzných veteránů. Podobně vše popisoval i její muž, který auto řídil. Ten doplnil, že při krátkém stání na chvilku pootevřel vyklápěcí čelní okno a do kabiny se dostal poryv větru.

Manželé vypověděli, že Konvoj svobody jeli v Plzni loni potřetí, z předchozích měli v autě americké vlaječky. Baví je historie americké armády, doma mají tři veterány.

19. března 2025

