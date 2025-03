Vizuální smog přestane hyzdit Plzeň, město prokoukne začátkem příštího roku

Zástupci města oznámili, že už od začátku příštího roku bude v centru úbytek velkých reklamních ploch znát.

Radnice se chystá část vizuálního smogu zlikvidovat nařízením vedení města a část s pomocí změny územního plánu. Regulační opatření se má dotknout lokality historického centra a sousedních oblastí, jako jsou například okolí hlavního nádraží či Americká třída. „Chceme, aby se z tohoto prostoru vymístily všechny velkoformátové reklamy včetně billboardů nebo laviček,“ prohlásil primátor Roman Zarzycký z ANO.

Řekl, že jemu osobně nejvíc vadí velkoformátové plachty na fasádách budov. Poukázal při tom na situaci v sadech Pětatřicátníků. „Druhá největší synagoga v Evropě je zaplevelená reklamními poutači. Vadí mi, že u pomníku Díky, Ameriko! se musíme koukat na reklamy na auta,“ konstatoval.

Podle primátora zástupci města konzultovali postup při omezení vizuálního smogu s právníky, aby regulace nenarazila na odpor majitelů nemovitostí, na kterých jsou reklamy umístěné. Úřady mají dodržování pravidel pro regulaci kontrolovat a případně také vymáhat.

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Plzně Irena Vostracká řekla, že nařízení rady města se bude vztahovat především na reklamní plachty na fasádách budov. Změna územního plánu se má vedle toho dotknout reklamních zařízení, která spadají do kategorie staveb. „Jako jsou billboardy, bigboardy nebo světelné obrazovky,“ vysvětlila.

V těchto případech se omezení projeví později, až vyprší doba, na kterou byly povolené. Odhaduje, že by proto mohly zmizet zhruba do dvou let. Regulaci venkovní reklamy roky prosazuje iniciativa Vizuální smog Plzně, za kterou vystupuje Václav Cinádr. „Je to osm let, v roce 2017 jsme tu iniciativu zakládali,“ uvedl.

Reklamy jsou i na vozech dopravních podniků

Tvrdí, že dřívější představy o regulaci reklamních ploch v Plzni byly mnohem ambicióznější. „Řešili jsme okolí památkových rezervací na Lochotíně nebo v Bezovce a hlavní přístupové osy do města, jako je například Rokycanská ulice,“ vysvětluje.

Současný postup města považuje za první vlaštovku. „Lidi uvidí, že to jde. Na místech, kde se jich pohybuje nejvíc, budou moci porovnat situaci před a po. Pochopí tak, že regulace má smysl,“ sdělil. Cinádr se domnívá, že pak poptávka veřejnosti po regulaci venkovní reklamy ve městě vzroste. Nynější plán regulace vizuálního smogu označil za umění možného.

Součástí vizuálního smogu v Plzni jsou kromě jiného také velkoplošné reklamy na vozech dopravních podniků. A před volbami také plochy s kandidáty politických subjektů.

Primátor předpokládá, že pokud bude ve městě regulovaný vizuální smog, budou to politici při předvolebních kampaních respektovat.

V případě reklamy na vozech dopravních podniků primátor poukazuje na to, že se společnost musí chovat jako řádný hospodář a že má na reklamy uzavřené smlouvy. Pokud termíny smluv vyprší, byl by primátor ochotný regulaci reklamy na vozidlech prosazovat v dalším volebním období.

