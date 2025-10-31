Vražda ve věznici na Borech, násilný čin se odehrál mezi odsouzenými

„Od včerejšího večera se zabýváme násilným trestným činem, ke kterému došlo v plzeňské věznici mezi dvěma odsouzenými, a který byl kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vraždy,“ informovala v pátek dopoledne krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Obětí je 44 muž, podezřelému muži je 28 let.
Dodala, že vraždou se zabývají krajští kriminalisté. „Případ je ve fázi prověřování. Více informací tedy není možné v tuto chvíli poskytnout,“ dodala mluvčí.
Podle serveru Novinky.cz dozorci našli v cele odsouzeného muže bez známek života. Jeho spoluvězeň se údajně přiznal, že muže uškrtil.