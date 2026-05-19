Muže přivedla do soudní síně Krajského soudu v Plzni vězeňská zásahová služba se samopaly. Aktuálně se nachází ve vazbě.
Vražda se stala loni 30. října na oddělení se zvýšenou ostrahou. Podle státní zástupkyně devětadvacetiletý Patrik Pilo v minulosti žádal, aby ho přesunuli do jiné věznice nebo na jiný oddíl, protože v tom současném měl problémy se spoluvězni. V ten den mu psycholog oznámil, že nesplňuje podmínky pro to, aby byl přeložen.
„Nejprve si promyslel, jak vraždu vykoná. Ze zimní šály si vytvořil škrtidlo a poškozeného začal škrtit, čemuž se muž kvůli své psychické a fyzické slabosti nebránil. Obžalovaný jej škrtil po dobu několika minut, až poškozený ztratil vědomí a sesunul se na zem,“ popsala skutek státní zástupkyně Markéta Michlová.
Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem
Tím ale neskončil. Patrik Pilo podle obžaloby vzal břit holítka a spoluvězně začal řezat do krku. Tím mu ale nezpůsobil závažnější poranění. Pokračoval proto ve škrcení a to až do doby, kdy ho vyrušil jiný odsouzený, který do cely nahlédl skrze okénko.
Dozorci ani přivolaní záchranáři už nedokázali napadenému muži pomoct. Muž se udusil. Tím se Pilo podle žalobkyně dopustil vraždy a navrhuje pro něj trest v délce 18 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.
Obžalovaný dnes odmítl vypovídat. Během vazebního zasedání ale řekl, že ve vězení strávil celkem devět let za těžké ublížení na zdraví, loupež, vydírání a majetkovou trestnou činnost.
„V plzeňské věznici jsem se cítil hrozně špatně, byl jsem pod psychickým nátlakem a vydíráním. Skoro každý den jsem byl jen na polívce, zhubnul jsem. Nechtěl jsem se s nimi (spoluvězni – pozn. redakce) hádat, dostat se s nimi do křížku, protože jich bylo více. Skočili by na mě a sežrali by mě. Takže jsem jim odevzdával stravu a zůstal jen na polívce. Udělal jsem to pod psychickým nátlakem,“ odůvodnil své jednání Pilo.
Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků a znalců.