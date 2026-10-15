„Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) tento případ odložila se závěrem, že žádný z příslušníků nebo zaměstnanců Vězeňské služby ČR neměl bezprostřední podíl na úmrtí odsouzeného,“ uvedl mluvčí GIBS Jakub Augusta.
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GIBS prověřuje úmrtí vězně, údajně vypil dezinfekci s obsahem peroxidu vodíku
Desinfekci, kterou vězeň v květnu sám vypil, byla určena k úklidu. Spolu s ním vypili přípravek další dva vězni, všichni byli cizinci, konkrétně z Ukrajiny.
Incident se stal v průběhu svátečního víkendu 10. května. Vychovatel rozlil přípravek odsouzeným s tím, aby ho použili na úklid. Všichni tři skončili po požití v nemocnici, jeden z vězňů po několika dnech zemřel.
Inspekce případ prověřovala pro podezření ze spáchání trestného činu proti životu a zdraví. Podezřelým byl podle serveru Novinky.cz vychovatel. To se nyní nepotvrdilo.