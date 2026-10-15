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Vězeň na Borech zemřel po vypití dezinfekce, inspekce případ odložila

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  13:12

Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Generální inspekce bezpečnostních sborů odložila případ úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Podle jejího závěru na smrti odsouzeného, který vypil desinfekci, neměl žádný zaměstnanec věznice podíl.

„Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) tento případ odložila se závěrem, že žádný z příslušníků nebo zaměstnanců Vězeňské služby ČR neměl bezprostřední podíl na úmrtí odsouzeného,“ uvedl mluvčí GIBS Jakub Augusta.

GIBS prověřuje úmrtí vězně, údajně vypil dezinfekci s obsahem peroxidu vodíku

Desinfekci, kterou vězeň v květnu sám vypil, byla určena k úklidu. Spolu s ním vypili přípravek další dva vězni, všichni byli cizinci, konkrétně z Ukrajiny.

Incident se stal v průběhu svátečního víkendu 10. května. Vychovatel rozlil přípravek odsouzeným s tím, aby ho použili na úklid. Všichni tři skončili po požití v nemocnici, jeden z vězňů po několika dnech zemřel.

Inspekce případ prověřovala pro podezření ze spáchání trestného činu proti životu a zdraví. Podezřelým byl podle serveru Novinky.cz vychovatel. To se nyní nepotvrdilo.

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