Samosoudkyně Okresního soudu Plzeň-město za to Vícha potrestala dalšími devíti měsíci pobytu ve vězení. Za násilí proti úřední osobě a výtržnost souzenému hrozily až čtyři roky vězení.
I když souzený před verdiktem soudkyni dlouho vysvětloval, že je obětí nespravedlivých odsouzení a vězeňského systému v České republice, protože byl podle svých slov obětí napadení dozorci hned v několika věznicích, rozsudek překvapivě přijal. „Rozhodla jste vcelku spravedlivě, argumenty jsou v pořádku, není důvod se odvolávat,“ prohlásil muž.
Případ i tak skončí před odvolacím soudem, proti rozsudku se okamžitě odvolal státní zástupce. Ten pro souzeného požadoval dva roky vězení.
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Na první pohled banální případ ukazuje, jak složitá je situace v českém vězeňství. Agresivita odsouzených stále stoupá, o čemž svědčí opakovaná napadání dozorců, ale i pokusy o vraždy i dokonané vraždy přímo mezi vězni.
Před dvěma týdny zranil jeden z odsouzených odsouzený v plzeňské věznici tři dozorce. Nejprve poranil dva muže v uniformách, kteří ho šli zklidnit, pak se pustil do křížku i s přivolanými posilami.
Do věznice následující den přijel ministr spravedlnosti. „Od začátku roku jde bohužel již o 51. napadení zaměstnance Vězeňské služby. To je v průměru více než jeden útok týdně. Na rostoucí počet útoků reagujeme posilováním výcviku a pořizováním nového vybavení, včetně taserů a osobních kamer. Ty mohou působit preventivně, odradit potenciální útočníky a přispět ke zklidnění vyhrocených situací. Bezpečnost příslušníků Vězeňské služby je pro nás všechny prioritou,“ napsal ministr Jeroným Tejc po odjezdu z plzeňské věznice.
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Příslušníci vězeňské služby kromě vlastního napadání musejí stále častěji řešit i brutální napadení mezi vězni. Loni na podzim v cele plzeňské věznice uškrtil odsouzený spoluvězně, navíc ho břitem z holítka ještě pořezal na krku.
„Nepopírám, co jsem udělal. Lituji toho, celá věc mě mrzí,“ prohlásil před plzeňským krajským soudem obžalovaný Patrik Pilo. Soudcům vysvětloval, že ho poškozený výslovně poprosil, aby ukončil jeho život.
Navíc v den, kdy vraždil, se obžalovaný neúspěšně snažil o přeřazení do jiné části plzeňské věznice, nebo ještě lépe o převoz někam jinam. Tvrdil, že je měsíc jen o polévce, zbytek jídla že mu berou ostatní odsouzení. Později připustil, že měl mezi dalšími vězni dluhy.
Pilo byl jedním z vězňů, kteří byli do Plzně přesunuti z káznic na druhém konci republiky.
„Se spoluvězněm Martinem jsem problémy neměl. Den před činem jsme si sedli na postel, celou věc jsme probrali. Viděl jsem jediné východisko, jak z toho ven. Domluvili jsme se, že mně to pomůže dostat se z pekla a jemu splním, o co mě žádal. Mrzí mě to, hluboce se omlouvám celé jeho rodině, ale tady selhal vězeňský systém. Lituju toho, že zemřel normální chlap, který mě o to požádal,“ řekl u soudu Patrik Pilo. Za vraždu mu soudci nepravomocně vyměřili dalších 17 let vězení.
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Stejně dlouhý trest vyměřili soudci Dominikovi Danyimu, který se podle obžaloby plánoval předloni ve věznici v Horním Slavkově zavraždit s parťákem dozorce. Když jim plán nevyšel, zabarikádovali se v cele, zapálili matrace a chtěli tam skoncovat se životem. Nebrali ale ohled na dalšího spoluvězně, který v té době s nimi byl v cele.
Dozorce měl podle původního plánu zemřít po útoku dřevěnou tyčí z koštěte a ubodání naostřenou jídelní lžící. Aby ho přilákali do cely, jeden z trestanců v cele rozbil toaletu. Jenže vězni se připočítali, místo jednoho strážného přišli do cely hned dva. Když vězňům plán nevyšel, zablokovali vnitřní mříž v cele a zapálili matrace. Prý tam chtěli uhořet.
Letos v dubnu kriminalisté vyjížděli do plzeňské věznice znovu, další z odsouzených tam měl pobodat spoluvězně. „Zabýváme zvlášť závažným zločinem vraždy ve stadiu pokusu,“ uvedla tehdy k případu krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Podobný případ řešili v dubnu i ve věznici v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Jedenačtyřicetiletý vězeň tam bodl jiného trestance příborovým nožem do hlavy. Vážně zraněného o šest let staršího vězně přepravil do nemocnice vrtulník.