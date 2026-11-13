Jednatřicetiletého dozorce, v současnosti postaveného mimo službu, obžaloval státní zástupce Roman Šustáček ze zneužití pravomoci úřední osoby a ublížení na zdraví. Muži, který má vysokoškolské vzdělání, hrozí až pětiletý trest, navíc by odsouzení mohlo znamenat i propuštění ze služby.
Konflikt vězňů se odehrál loni 1. října krátce před 16. hodinou v cele číslo 233. Podle spisu Hodan po roztržce mezi vězni přivolal další dozorce, společně vstoupili do cely a Hodan nechal všechny trestance, vyjma poškozeného, odvést.
V poslední době se za zdmi plzeňské věznice odehrávají spíše opačné případy, časté je napadání dozorců agresivními trestanci.