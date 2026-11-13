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Vězeň skončil v nemocnici, dozorce před soudem. Kvůli rvačce na Borech

Petr Ježek
  12:25
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Jednatřicetiletý dozorce Lukáš Hodan, který je momentálně postavený mimo službu, přichází do soudní síně plzeňského okresního soudu. (13. listopadu 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Když ostraha ukončila potyčku dvou vězňů v cele na Borech, nechal dozorce Lukáš Hodan odvézt všechny vězně až na jednoho do vedlejší cely. Toho pak podle státního zástupce několikrát udeřil pěstí. Trestanec skončil v nemocnici se zlomeninou očnice a poraněným okem. Případ dnes začal projednávat Okresní soud Plzeň-město.

Jednatřicetiletého dozorce, v současnosti postaveného mimo službu, obžaloval státní zástupce Roman Šustáček ze zneužití pravomoci úřední osoby a ublížení na zdraví. Muži, který má vysokoškolské vzdělání, hrozí až pětiletý trest, navíc by odsouzení mohlo znamenat i propuštění ze služby.

Konflikt vězňů se odehrál loni 1. října krátce před 16. hodinou v cele číslo 233. Podle spisu Hodan po roztržce mezi vězni přivolal další dozorce, společně vstoupili do cely a Hodan nechal všechny trestance, vyjma poškozeného, odvést.

V poslední době se za zdmi plzeňské věznice odehrávají spíše opačné případy, časté je napadání dozorců agresivními trestanci.

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