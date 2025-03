Vězeň na Borech zapálil v cele matraci, do nemocnice vezli jeho i tři dozorce

Město Plzeň bude dál rozšiřovat systém křižovatek, které samy dokážou upravit intervaly zelené podle hustoty provozu. Do dvou let chce mít do inteligentního systému zapojené všechny semafory, které...

Za čtvrteční bodnutí nožem do břicha svého soka v plzeňském parku obvinili policisté z pokusu o vraždu 54letého muže. Soudce vzal v neděli obviněného do vazby. Muži, který už má zkušenosti s pobytem...

Vydej se za poznáním do Japonska, nabízí studentům program Gymnázium a SOŠ Rokycany se v roce 2025 zapojí do projektu Dress Up and Stay Home, jehož cílem je podpořit mladé lidi, aby se cíleně zajímali o globální trendy ve vědě a technice, ale i o jejich...