Vězeň na útěku naboural autem vůz hlídky, dostal 17,5 roku za pokus o vraždu

Za pokus o vraždu úřední osoby v souvislosti s výkonem její povinnosti hrozilo obžalovanému 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Žalobce pro něj navrhoval 16 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a následný zákaz řízení motorových vozidel po dobu pěti let.

Soud neuvěřil verzi Semana, že se lekl střelné zbraně, kterou na něj mířil policista, a nechtěně pohnul volantem a narazil do policistů. Neuvěřil mu ani to, že z vězeňského pracoviště utekl proto, aby vyřešil problémy s dcerou. „Místo toho, aby jel rovnou za ní, odjel do Německa, nakoupil si oblečení, pervitin a do auta si naložil prostitutku,“ vyjmenoval důvody soudce.

Nerespektujete vůbec nic, řekl soudce Semanovi

„Obžalovaný v červnu 2018 pod vlivem drog jel autem a naboural do jiných vozidel. Když ho policisté chtěli zastavit a to i za pomoci výstřelů, opakovaně na ně najížděl. Téměř to samé se opakuje v roce 2020. Domníváme se, že obžalovaného to přestalo ve výkonu trestu bavit a proto se rozhodl, že uteče,“ vysvětlil soudce.

Podle závěru soudu se obžalovaný dopustil závažné trestné činnosti. V době páchání činu byl příčetný, nedbá ale společenských norem, neuznává autority, jde přes mrtvoly a možnosti jeho resocializace jsou nízké. „Nerespektujete vůbec nic. Je věcí tohoto senátu, aby ochránil společnost před vámi. Není možné, abyste se pohyboval mezi lidmi při takovém způsobu života,“ adresoval soudce obžalovanému.

Rozsudek není pravomocný, Seman i státní zástupce si ponechaly lhůtu pro případné odvolání.

Tibor Seman ujel 6. srpna 2020 z nestřeženého vězeňského pracoviště v Přečaplech na Chomutovsku v autě, ve kterém měl od šéfa firmy zaměstnávající trestance nařízeno opravit elektroinstalaci. Ašští policisté si všimli auta, které bylo hlášené jako kradené, a začali ho pronásledovat.

Řidič ale na výzvy k zastavení nereagoval, naopak zvyšoval rychlost a pokračoval ve své agresivní jízdě plné riskantních manévrů. Když ho policisté asi ve 140kilometrové rychlosti začali z levé strany předjíždět, jeden z policistů zamířil na vůz samopalem.

„Na to řidič zareagoval tak, že úmyslně narazil do pravého boku služebního automobilu. Policista poté vystřelil na zadní pneumatiku pronásledovaného auta a zastavili ho za použití ochranného rámu,“ stojí v obžalobě.

Podle státního zástupce musel policista za volantem udělat vyrovnávací manévr, aby odvrátil havárii. Pokud by to neudělal, tak mohlo vozidlo sjet z pozemní komunikace do přilehlého příkopu a následně ze strmé stráně, automobil by se přetočil přes střechu a zakročující policisté by se ocitli v ohrožení života. Uprchlý vězeň musel vědět, že při tak vysoké rychlosti vozidel může dojít k havárii policejního auta a k usmrcení posádky.

Policisté zastavili vězně v kradeném autě rámem (7. 8. 2020)

7. srpna 2020

Seman u soudu prohlásil, že udělal chybu, když utekl. „Nesouhlasím ale s tím, že šlo o pokus o vraždu. Nesouhlasím s navrženým trestem,“ řekl pětinásobný otec, který před nástupem do vězení užíval pervitin.

Ten si nitrožilně aplikoval i poté, co utekl. Vysvětloval, že den před útěkem mluvil s přítelkyní a ta mu řekla, že jeho 16letá dcera se dala dohromady s drogově závislým mužem a otěhotněla s ním.

„Chtěl jsem holku najít, aby si nezkazila život, a pak se vrátit zpátky. U Aše jsem nabral prostitutku, abych nebyl sám v autě, to by bylo nápadné. Najednou vedle mě jeli policajti. Měl jsem strach o spolujezdkyni, ona začala křičet, když viděla zbraň. Dal jsem jí hlavu dolů, ujela mi ruka a pak jsem byl zadrženej,“ vysvětloval Seman náraz do policejního auta. Za volant usedl i přesto, že měl uložený zákaz řízení.

Před soudem vypovídal také policista, který na pneumatiku auta ujíždějícího vozu střílel.

„Vyklonil jsem se z okna, kolega najel na stranu řidiče a když jsme najeli na jeho úroveň, tak řidič otočil hlavu směrem ke mě. Jakmile mě spatřil, strhl volant doleva a narazil do našeho auta,“ popsal policista.

Náraz poslal policejní auto do příkopu. „Kolega to vybral, vrátili jsme se zpátky na silnici a znovu ho pronásledovali. Když jsme měli volný úsek, vystřelil jsem na kola auta, abych ho donutil zastavit. To bylo ale neúspěšné. Když byl další volný úsek, kde žádná auta proti nám nejela, kolega narazil do jeho zadní části a vozidlo zastavilo,“ uzavřel policista.

Uprchlý vězeň narazil kradeným autem do policistů (14. 11. 2022)