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Agresivní vězeň na Borech napadl strážné, tři z nich skončili v nemocnici

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  11:20
Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.
Plzeňská věznice Bory
Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.
Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.
14 fotografií
Odsouzený muž napadl v noci na dnešek ve věznici v Plzni na Borech strážné. U incidentu, na který upozornil web Novinky.cz, zasahovala záchranná služba, která odvezla tři lidi s lehkým zraněním, řekli ve středu mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová a mluvčí krajské záchranné služby Luboš Bouček.

„Mohu potvrdit fyzické napadení příslušníků odsouzeným ve věznici Plzeň. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální událost, která je nyní šetřena, nelze podat více informací,“ uvedla v textové zprávě Prunerová.

Bouček uvedl, že do věznice jel v noci vůz s lékařkou, tři sanitky a inspektor provozu. „Do zdravotnického zařízení byly našimi záchranáři po ošetření transportovány tři osoby s lehkým zraněním,“ řekl.

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Policejní mluvčí Barbora Kunešová uvedla, že policie zatím hlášení o události nemá, věcí se zabývá vězeňská služba.

Podle serveru Krimi-Plzeň agresivní a mimořádně nebezpečný vězeň údajně v úterý kolem 23:00 nejprve napadl a zranil dva strážné, kterým pak přišli na pomoc další čtyři dozorci. Než se jim podařilo vězně zpacifikovat, zranil ještě jednoho strážného a další dva byli při incidentu zasaženi slzným plynem.

Záchranáři ošetřili celkem pět strážných, dva zůstali na místě, ostatní převezli do nemocnice. Serveru Novinky.cz incident potvrdil ředitel věznice Drahoslav Červinka. Uvedl, že událost předá policii. Agresivního vězně podle Novinek dozorci za přísných bezpečnostních opatření převezli do civilní nemocnice.

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