Bouřlivé jednání o větrných elektrárnách na Plzeňsku: jsou obavy z hluku i o krajinu

Jitka Kubíková Šrámková
  20:09
Na tři stovky lidí dorazily na páteční veřejné projednávání vlivu dvou větrných elektráren v obci Vlčtejn v okresu Plzeň-jih na životní prostředí. Konalo se na Krajském úřadě v Plzni. Hlavními výtkami proti investorovi, firmě Meridian nová energie byly infrazvuk z větrných elektráren a jeho vliv na zdraví obyvatel, vliv větrných na krajinný ráz či vliv na snížení cen nemovitostí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Proti záměru na setkání vystoupila většina starostů okolních obcí – Chválenice, Nezvěstice, Střížovice, Horšice či Zdemyslice.

„Nesouhlasíme, náš odpor je založen na tom, dokumentace neprokazuje přijatelnost elektráren v této konkrétní lokalitě,“ uvedl Pavel Kvídera, starosta Chválenic, který nesouhlasí ani s tím, že od budovy Chouzovy 1 je jeden z větrníků 730 metrů.

Kvídera uvedl, že elektrárny považuje za významný zásah do krajinného rázu. To odmítl zpracovatel dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí Roman Kovář.

Odpůrce Martin Moudrý ze Střížovic uvedl, že vlčtejnské elektrárny se stanou trojským koněm, po kterém do území přibudou další a další stožáry s vrtulemi.

Významným tématem byl pro přítomné odpůrce i infrazvuk. „Infrazvukové zbraně dělají z lidí magory! Lžete,“ křičel jeden z nejhlasitějších odpůrců, který se představil jako Novák. Namítal i to, že zatímco v Německu jsou elektrárny, které mají na Vlčtejně vzniknout, zakázané, tak se německá firma tlačí do Česka. Vulgárně spílal úředníkovi krajského úřadu, že jsou pohůnci Němců, když to dovolí.

Zástupce Meridianu Pavel Mrva uvedl, že jen za rok 2025 se v Německu zprovoznilo 958 nových větrných elektráren s průměrným výkonem 5,5 MW.

„Ve Francii vzniklo 287 větrných elektráren o průměrném výkonu 3,5 MW, Polsko, které považujeme za uhelnou zemi loni instalovalo větrníky o celkovém výkonu 800 MW. Rozvoj větrných elektráren se, jak naznačujete neumenšuje, ale naopak eskaluje, větrné elektrárny jsou doplňkový zdroj, proběhlo několik studií k vlivu infrazvuku a neprokázaly, co říkáte,“ oponoval Mrva.

Poslankyně za Plzeňský kraj Marie Pošarová na akci uvedla, že občané kvůli větrníkům budou platit dotace za obnovitelné zdroje a kvůli tomu budou mít dražší energie. Mrva oponoval, že větrníky se vyplatí i bez dotací, takže lidé na větrníky od Miridian nové energie nic doplácet nebudou, protože výroba z větru se vyplatí i bez dotací.

Jan Beneš vysvětloval, že námitky odpůrců větrných elektráren se vypořádají oponentním posudkem proti tomu Kovářovu.

Starosta Chlumu František Šindelář upozornil odpůrce, kteří zástupci firmy Meridian i úředníkům krajského úřadu sprostě nadávali, že to není slušné chování. „To je prasárna, co jste na stránkách obce předvedl,“ křičel Novák na starostu.

Zastupitelstvo v obci Chlum na jižním Plzeňsku, kde chce větrníky stavět ČEZ, totiž nedávno také provázely protesty. Výsledkem je, že starosta Šindelář už dál jednat s firmou nebude a nechá rozhodnutí na stole pro svého nástupce v podzimních komunálních volbách. Sám už totiž kandidovat nebude. A to i přesto, že ČEZ obci slibuje dlouhodobě ročně takovou výši kompenzace, která se rovná ročnímu rozpočtu obce.

Jisté ale je, že rojení kolem větrných elektráren nezastavilo přípravu dalších projektů. Pozitivní vývoj zaznamenal záměr vybudování tří větrných elektráren se stožáry o výšce 220 metrů v Kozolupech na severním Plzeňsku.

Krajský úřad totiž v uplynulých dnech vydal kladné jednotné environmentální stanovisko, které posuzuje vliv elektráren na životní prostředí. Potvrdil to vedoucí odboru životního prostředí Plzeňského kraje Martin Plíhal.

Větrný park má v obci vzdálené zhruba deset kilometrů od Plzně stavět firma Smarttech Energy, která má na kontě vybudování druhé největší větrné elektrárny v Česku, a to ve Václavicích u Hrádku nad Nisou v severních Čechách. Jitka Kubíková Šrámková

Bouřlivé jednání o větrných elektrárnách na Plzeňsku: jsou obavy z hluku i o krajinu

ilustrační snímek

Na tři stovky lidí dorazily na páteční veřejné projednávání vlivu dvou větrných elektráren v obci Vlčtejn v okresu Plzeň-jih na životní prostředí. Konalo se na Krajském úřadě v Plzni. Hlavními...

20. března 2026  20:09

