Poslední veterinární pohotovost v Plzni skončila, radnice hledá řešení

Žádal ji o to šéf kontrolního výboru zastupitelů David Šlouf z ODS. Uvedl, že k 31. květnu byla zrušena poslední veterinární pohotovostní služba na území města, kterou provozovala společnost Zodiacus 97. „Kromě jedné ordinace, která provozuje pohotovost pro své klienty a další nepřibírá, už na území města Plzně taková služba není,“ konstatoval s tím, že jako chovatel zvířat byl mnohokrát v situaci, kdy službu veterinární pohotovosti mimo ordinační hodiny ocenil.

Podle Šloufa je v silách vedení města s takovým problémem pracovat například v rámci zoo nebo útulku pro zvířata, který provozuje městská policie. Jako jednu z možností navrhoval i vyčlenění prostoru, který by se za prostředky města vybavil a provoz by radnice svěřila nějaké organizaci.

Zástupci vedení města včetně primátora Romana Zarzyckého z ANO slíbili, že se tématu budou věnovat a jednat o něm budou s představiteli kraje. Hejtmanství ale nepomohlo. „Jednali jsme o tom, kraj to odmítl. Zadal jsem úřadu, aby do 10. července udělal kompletní analýzu možného řešení,“ prohlásil primátor Plzně Roman Zarzycký.

Upozornil, že zákon neumožňuje zajistit veterinární pohotovost v zoo, a v útulku městské policie to není možné z kapacitních důvodů. Ve hře podle jeho slov zůstává debata se záchrannou stanicí živočichů.

Nicméně za jedinou aktuálně možnou cestu k zajištění veterinární pohotovosti v Plzni považuje variantu, kdy město bude službu dotovat a vypíše na její zajištění veřejnou soutěž. „Bude záležet na tom, jestli se najde ochotný veterinář, který bude poskytovat i noční služby,“ konstatoval.

Podle primátora existují v Plzni tři veterinární ordinace, které poskytují péči nad rámec běžné pracovní doby do 22 hodin. Za nadstandardní péči tam stálí klienti platí 500 – 600 korun, ostatní uhradí příplatek tisíc korun.

Roman Zarzycký patří ke klientům veterinární ordinace, která zrušila noční pohotovost. Tvrdí, že v minulosti tam se svým psem noční službu využil.

Nejsou lidi

Před lety zajišťovala veterinární pohotovost v Plzni ordinace v Kleisslově ulici na Severním Předměstí. Majitel ordinace Ladislav Kuncl prohlásil, že klíčová příčina pro ukončení pohotovostní služby netkví v tom, že by veterináři měli hodně peněz, a proto nestáli o další práci. „Hlavní problém je personální obsazení. Dokud jsem tady měl tři kolegy, z toho dva chlapy, tak jsme měli čtyřiadvacetihodinový provoz,“ řekl Kuncl a poukázal přitom na skutečnost, že ve veterinárních službách nyní pracuje mnohem více žen než dříve. „A když má veterinářka děti, tak vám noční sloužit nebude. Základ všeho je, že nejsou lidi,“ řekl.

Pokud veterinář zajišťuje pohotovost kvalitně, potřebuje k tomu podle Kuncla dostatečné přístrojové vybavení. „A to není za pár korun. V nemocnici to zaplatí stát, ale my si to musíme koupit sami. Doba, kdy bylo možné zajišťovat veterinární pohotovost na koleně s jednou stříkačkou a jednou jehlou, je dávno pryč. Pokud chce radnice problém se zajištěním pohotovosti řešit, musí se bavit s lidmi z oboru. Nabízím jedno řešení. Ať zařídí ordinaci za šest sedm milionů korun, což by stálo jen to základní vybavení, a pak se můžou začít bavit,“ konstatoval.

David Šlouf se domnívá, že město problém se zajištěním veterinární pohotovosti radnice nevyřeší poskytnutím dotace. „Je zapotřebí zajistit prostory, vybavit je a vypsat výběrové řízení na jejich obsazení. Ale nejprve je třeba pozvat veterináře a bavit se s nimi o tom, co všechno pro zajištění pohotovosti město může udělat. Pokud se místo toho budou dělat analýzy, v dohledné době se problém nevyřeší,“ je přesvědčen Šlouf.