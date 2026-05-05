Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason

Autor:
  11:44
Do České republiky ve druhé polovině května zamíří trojice Američanů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození Evropy. Veteráni druhé světové války navštíví Plzeň a další místa v západních Čechách. Mezi hosty nebude chybět stoletý Harry Humason, který se oslav účastnil již v loňském roce.
Tři američtí veteráni se vrací po 81 letech do Česka. Do Plzně dorazí stoletý...

Tři američtí veteráni se vrací po 81 letech do Česka. Do Plzně dorazí stoletý Arnold Strauch, stejně starý Harry Humason a 105letý Dominick Critelli. | foto: Jiří Klůc

Dominick Critelli i ve svých 105 letech hraje na saxofon. Během návštěvy Česky...
Harry Humason se v loňském roce setkal s přeživší kolocaustu Ditou Krausovou.
Stoletý Harry Humason během loňské návštěvy západních Čech.
Harry Humason nechyběl na tradičním Convoy of Liberty. (4 května 2025)
73 fotografií

Návštěva amerických veteránů se uskuteční u příležitosti 81. výročí osvobození Československa. Podle historika Jiřího Klůce půjde o největší delegaci amerických veteránů, která do Česka dorazí od roku 2019.

Zároveň může jít o jednu z posledních příležitostí osobně se setkat s přímými účastníky těchto historických událostí.

Mezi hosty nebude chybět ani stoletý Harry Humason, který se oslav zúčastnil již v loňském roce. Doplní ho další dva veteráni, včetně 105letého Dominicka Critelliho. „Ten se tak stane nejstarším americkým veteránem, který kdy Českou republiku navštívil. Skutečnost, že ve věku 105 let absolvuje cestu přes Atlantik, činí tuto návštěvu zcela výjimečnou,“ upozorňuje zakladatel vzdělávací platformy Witnesses of War Jiří Klůc, díky jehož iniciativě se cesta veteránů do Česka může uskutečnit.

Snil jsem o tom, že na oslavách v Plzni nějaký veterán bude, říká historik

Během svého pobytu veteráni navštíví Plzeň i další místa v západních Čechách, včetně Chebu a Lokte, kde byla na konci druhé světové války podepsána jedna z kapitulací německé armády.

Zavítají také do Prahy, kde je čeká program připomínající osvobození Československa. Pro vzácné hosty organizátoři připravili i několik překvapení.

Harry Humason sloužil u 5. pěší divize pod velením generála Pattona. Na evropské bojiště byl nasazen na jaře 1945, kdy se podílel na osvobozování Frankfurtu nad Mohanem a později i oblastí v československém pohraničí. Jeho jednotka bojovala například u Soumarského mostu na řece Teplá Vltava nedaleko Volar.

Češi se složili na vysněnou cestu amerického veterána na Slavnosti svobody

Cesta veteránů do České republiky je Klůcovou soukromou iniciativou, jejíž realizace je možná především díky podpoře veřejnosti. „Část nákladů se podařilo pokrýt díky spolupráci s americkou neziskovou organizací Mission Margraten, ale více než 200 tisíc korun stále chybí. Se třemi veterány přijíždí také doprovodný tým – pečovatelé i zdravotník, celkem jde o dvanáct osob, aby vše proběhlo hladce. Náklady na dopravu, ubytování, stravu i logistiku se pohybují ve stovkách tisíc korun. Velmi si vážím každého, kdo se do veřejné sbírky na Donio zapojí. Je to to nejmenší, jak můžeme poděkovat lidem, kteří bojovali za svobodu Evropy,“ říká Klůc.

Veřejnost se bude moci s veterány setkat také osobně. V Praze proběhne beseda spojená s autogramiádou.

Organizátoři zároveň kladou důraz na zapojení mladé generace. Součástí programu je návštěva školy a setkání se žáky a studenty. Další školy se zapojují například psaním děkovných dopisů.

„Pro mnoho dětí bude mimořádným zážitkem setkat se s člověkem, kterému je 105 let a který cestuje přes půl světa, aby se po desítkách let vrátil na místa, kde pomáhal osvobozovat Evropu. Právě osobní příběhy jsou klíčem k tomu, aby historie nezůstala jen v učebnicích,“ dodává Klůc.

Veterán byl tváří Slavností svobody, město mu nezaplatilo ani oběd, vadí historikovi

Harry Humason se do Evropy vrátil po válce poprvé v loňském roce. Aby navštívil místa, která v roce 1945 pomáhal osvobozovat, si tenkrát vzal půjčku. Do té doby neměl o plzeňských Slavnostech svobody ani tušení. V Americe ho vypátral právě Jiří Klůc.

Češi se nakonec na jeho cestu snů složili. Historik na sociální síti kritizoval město Plzeň, že veteránovi nezaplatilo letenky ani stravu a že si politici na veteránově účasti takzvaně honili triko, a přitom na tom, že do Plzně přijel, neměli žádnou zásluhu.

4. května 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sisters vystoupily nad zem, odteď porostou tempem zhruba jedno patro za měsíc

Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak...

Obě věže výškových budov Sisters v Plzni vystoupily nad zem, a stavba třetího nejvyššího obytného domu v Česku je tak poprvé viditelná i nad úrovní okolního terénu. Podle harmonogramu má nyní jedno...

Účastníci zájezdu eliminovali zákeřného útočníka. V Česku se objevila asijská sršeň

První potvrzený výskyt sršně asijské v České republice. Obří hnízdo našli...

Letos se poprvé na české území vyskytla nebezpečná sršeň asijská. Místem nálezu byla benzinová stanice u hraničního přechodu v Rozvadově. Jde o invazní druh nebezpečný pro včelstva a volně žijící...

Velké pátrání po čtyřletém chlapci ztraceném u nádraží skončilo nečekaně

Osmiletá dívka z Německa se v neděli odpoledne ztratila v okolí Čerchova na...

Policisté z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, služební kynologie a speciální pořádkové jednotky, také hasiči a specialisté s drony se v pondělí zapojili do hledání malého dítěte. Čtyřletý...

OBRAZEM: Šeřík, americké vlajky a Convoy of Liberty. Plzeň slaví konec války

Tisíce lidí zhlédly v neděli 3. května Konvoj svobody – Convoy of Liberty,...

Plzeň od pátku žije Slavnostmi svobody. Ani letos na oslavách 81. výročí osvobození města na konci druhé světové války americkými a belgickými vojáky nechyběl tradiční Convoy of Liberty. Nedělní...

Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku se vloupal zloděj a choval se v ní jako smyslů zbavený. Rozbil vše, co mu přišlo pod ruku, a ukradl peníze. Školské zařízení muselo zůstat zavřené. Po ...

Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason

Tři američtí veteráni se vrací po 81 letech do Česka. Do Plzně dorazí stoletý...

Do České republiky ve druhé polovině května zamíří trojice Američanů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození Evropy. Veteráni druhé světové války navštíví Plzeň a další místa v západních...

5. května 2026  11:44

Část Česka zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

Předpovědní mapa srážek za 24 hodin.

Od odpoledne do noci hrozí silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů. Zasáhnou hlavně západ a severozápad Čech. Vítr dosáhne v nárazech až 70 km/h. Meteorologové v této souvislosti...

5. května 2026  10:46

Herajt deptal Karvinou. Když je brankář nahoře, brzdička se u střelců objeví

Plzeňský brankář Filip Herajt ve čtvrtém finálovém utkání s Karvinou.

Úspěšnost zákroků vytáhl blízko k padesáti procentům. Především v klíčovém úseku prvního poločasu čtvrtého finále extraligy házenkářů plzeňský brankář Filip Herajt deptal karvinské střelce, v utkání...

5. května 2026  10:10

Bránil Messiho, vyhrál tituly. Videoanalytik Zbrojovky má za sebou i exotické angažmá

František Ševinský (druhý zleva) rozšířil realizační tým Zbrojovky Brno v...

Stál u zrodu plzeňské fotbalové nadvlády, teď míří se Zbrojovkou zpět do ligy. František Ševinský působí v realizačním týmu Martina Svědíka jako videoanalytik, v jeho gesci je tak analýza zápasů,...

4. května 2026  13:01

Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku se vloupal zloděj a choval se v ní jako smyslů zbavený. Rozbil vše, co mu přišlo pod ruku, a ukradl peníze. Školské zařízení muselo zůstat zavřené. Po ...

4. května 2026  11:49

Standardky nám hodně pomohly. Plzeňský kouč Hyský chválí svého asistenta Bakoše

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti Denisu Višinskému z Plzně.

Rychle inkasovali, ale utkání po půli otočili a upevnili si třetí místo tabulky, kde mají pětibodový náskok před Jabloncem. V úvodním kole prvoligové nadstavby porazili plzeňští fotbalisté na domácím...

4. května 2026  11:32

Kvůli válce není čím zateplovat. Stavby se výrazně prodražují

Kontaktní zateplovací systémy na bázi EPS polystyrenu mívaly optimální poměr...

Domy zůstanou nezateplené. I to se může stát v reakci na válku na Blízkém východě. Firmy v Plzeňském kraji totiž hlásí nedostatek polystyrenu, který se k zateplení domů používá. Vyrábí se z ropy a...

4. května 2026  10:33

Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...

3. května 2026,  aktualizováno  17:41

OBRAZEM: Šeřík, americké vlajky a Convoy of Liberty. Plzeň slaví konec války

Tisíce lidí zhlédly v neděli 3. května Konvoj svobody – Convoy of Liberty,...

Plzeň od pátku žije Slavnostmi svobody. Ani letos na oslavách 81. výročí osvobození města na konci druhé světové války americkými a belgickými vojáky nechyběl tradiční Convoy of Liberty. Nedělní...

3. května 2026  17:33

Házenkáři Plzně odvrátili i druhý mečbol Karviné a vynutili si páté finále

Momentka z utkání Plzeň vs. Karviná. Domácí Jan Baumruk v sevření soupeřů.

Házenkáři Plzně využili ve finále play off extraligy proti Karviné i podruhé výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2:2. Ve čtvrtém duelu dnes porazili obhájce trofeje 31:24, odvrátili i...

3. května 2026  13:21

ANALÝZA: Jak a proč vznikal malér kolem krajského kulturního centra

Návrh nové podoby městských lázní v Plzni s přístavbou pro Západočeskou galerii

Pomyslnou korunu maléru Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK), které má na starost obnovu bývalých lázní se stavbou budovy pro Západočeskou galerii, nasadily výsledky auditu činnosti společnosti....

3. května 2026  8:18

Výstavba cyklostezky do Sklářů bude náročná, musí dávat pozor na stromy

Cyklogenerel má nastavit pravidla pro rozvoj cyklodopravy v Plzni. Cyklisté...

Mariánské Lázně už mají vysoutěženého dodavatele na výstavbu smíšené cyklostezky do místní části Skláře a pustí se do její realizace. Trasa povede vedle silnice druhé třídy směrem na Chodovou Planou....

3. května 2026  8:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.