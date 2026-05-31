K vidění bylo okolo osmi desítek automobilů a až 50 motorek ve třech kategoriích: do roku 1930, pak 1931-1948 a 1949-1968. „Letos jsme si řekli, že připomeneme Plzeňákům slavný Lochotínský okruh, kdysi velice slavný. V roce 1936 to byl dokonce největší podnik v Československu,“ říká Jiří Krejzar, ředitel akce pořádané Veteran Car Clubem Plzeň.
Okruh se jezdil od budoucí a dnes bývalé lékařské fakulty kolem Sokolovny na Košutku a zpátky. „Protože byl tak slavný, připomínáme to malou výstavkou, kde je průřez průřez závodními automobily z té doby. Jsou tu závodní vozy z 20., 30., ale taky ze 40. a 50. let, a pak i nové formule ze 70. i 90. let. Ta stará soutěžní auta z části také jedou dnešní jízdu. Rozhodně nejzajímavější je tu zelený vůz MG. Je to originál, se kterým tady vyhrál v roce 1936 kategorii 1100 kubíků slavný závodník Jiří Pohl,“ doplnil Krejzar.
Odkojena benzínem
Se zmíněným vozem MG přijela do Plzně Denisa Bauerová Schneider, protože je 90. výročí závodního ročníku, který vyhrálo. Její otec František Bauer, známý renovátor historických vozidel, získal auto po smrti inženýra Pohla od jeho rodiny, s níž se stýkal.
„My to auto dnes vnímáme jako rodinný skvost. S vozem taťka jezdil dlouhá léta závody do vrchu a na okruhu. Inženýr Pohl ho koupil v roce 1933 ve Velké Británii, a jel s ním závod 1000 mil československých, který tehdy z technických důvodů nedokončil, a dokonce i Grossglockner,“ vysvětlila mladá žena a doplnila, že ona sama před pěti lety s tímhle vozem vzpomínkový závod 1000 mil československých dojela tam i zpátky. Říká, že je benzínem odkojená, od 14 let jezdila mistrovství České republiky do vrchu a na okruhu. Její otec do Plzně přijet nemohl, protože se na Slovensku účastní závodu 500 km slovenských s Tatrou 77.
V době, kdy s vozem jezdil inženýr Pohl, byl pod kapotou dvoulitr šestiválec s kompresorem. To byl problém a třeba na Lochotínský okruh musel kompresor ven, protože to nebylo povolené. Dnes je uvnitř škodovácký motor o obsahu 1500 ccm upravený na okruhy. Rodina Bauerových má v Kutné hoře muzeum Stará kruhovka, kde jsou k vidění historická vozidla, sportovní vozy a motocyklů.
Auto je v rodině po desetiletí
S automobilem Samson Grand Sport z roku 1926 se sobotní akce účastnil veteránista Tomáš Vaníček, jehož otec patřil k zakládajícím členům plzeňského Veteran Car Clubu. S podobným vozem závodil na Lochotínském okruhu doktor Vladimír Pohorecký. „Jel čtyři ročníky. V tom posledním ročníku byl úplně první a v předešlých skončil hned za tou špičkou, za Zdeňkem Pólem. Vůz má motor s obsahem necelých 1100 kubíků, jde o čtyřválec. Bylo to lehoučké auto s celohliníkovou karoserií, takže výkon byl v poměru k hmotnosti dobrý. To auto je v naší rodině od roku 1930, kdy ho koupil v Praze můj děda. Táta s ním jezdil 58 let a po něm já,“ vypráví Tomáš Vaníček.
Nejstarším vozem akce byl Dodge Brothers 30 Touring z roku 1920, s nímž přijel Milan Kasl, z roku 1923 je Laurin & Klement 105 Plzeňana Miloslava Bayera a třetí nejstarší pak Laurin&Klement 105 z roku 1924 majitele Karla Jindry. V prostřední kategorii byly k vidění jako nejstarší vozy Praga Piccolo, Tatra 57 nebo Aero 1000. V nejmladší kategorii byla nejstarší Škoda 440 spartak.
Veteran Car Club Plzeň pořádal od svého založení v roce 1972 několik soutěží: Jízda do vrchu Bolevec - Košutka, 100 zatáček okolím Plzně, Lochotínský okruh a další. Největšího počtu pokračování se dočkal závod „Radyně“, který se v roce 1989 přejmenoval na Jízdu historických vozidel okolím Plzně. V sobotu čekalo závodníky na trase do Kozojed na severním Plzeňsku dlouhé přibližně 90 kilometrů několik zastávek, v nichž plnili soutěžní úkoly a předvedli svou manuální zručnost, vědomosti, nebo dovednosti při ovládání vozidla.