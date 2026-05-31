Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Martin Polívka
  9:14
Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci, kam akce přilákala spoustu diváků. Kromě klenotů motoristické historie k atmosféře patřila i hudba a móda první republiky.

K vidění bylo okolo osmi desítek automobilů a až 50 motorek ve třech kategoriích: do roku 1930, pak 1931-1948 a 1949-1968. „Letos jsme si řekli, že připomeneme Plzeňákům slavný Lochotínský okruh, kdysi velice slavný. V roce 1936 to byl dokonce největší podnik v Československu,“ říká Jiří Krejzar, ředitel akce pořádané Veteran Car Clubem Plzeň.

Okruh se jezdil od budoucí a dnes bývalé lékařské fakulty kolem Sokolovny na Košutku a zpátky. „Protože byl tak slavný, připomínáme to malou výstavkou, kde je průřez průřez závodními automobily z té doby. Jsou tu závodní vozy z 20., 30., ale taky ze 40. a 50. let, a pak i nové formule ze 70. i 90. let. Ta stará soutěžní auta z části také jedou dnešní jízdu. Rozhodně nejzajímavější je tu zelený vůz MG. Je to originál, se kterým tady vyhrál v roce 1936 kategorii 1100 kubíků slavný závodník Jiří Pohl,“ doplnil Krejzar.

Odkojena benzínem

Se zmíněným vozem MG přijela do Plzně Denisa Bauerová Schneider, protože je 90. výročí závodního ročníku, který vyhrálo. Její otec František Bauer, známý renovátor historických vozidel, získal auto po smrti inženýra Pohla od jeho rodiny, s níž se stýkal.

„My to auto dnes vnímáme jako rodinný skvost. S vozem taťka jezdil dlouhá léta závody do vrchu a na okruhu. Inženýr Pohl ho koupil v roce 1933 ve Velké Británii, a jel s ním závod 1000 mil československých, který tehdy z technických důvodů nedokončil, a dokonce i Grossglockner,“ vysvětlila mladá žena a doplnila, že ona sama před pěti lety s tímhle vozem vzpomínkový závod 1000 mil československých dojela tam i zpátky. Říká, že je benzínem odkojená, od 14 let jezdila mistrovství České republiky do vrchu a na okruhu. Její otec do Plzně přijet nemohl, protože se na Slovensku účastní závodu 500 km slovenských s Tatrou 77.

V době, kdy s vozem jezdil inženýr Pohl, byl pod kapotou dvoulitr šestiválec s kompresorem. To byl problém a třeba na Lochotínský okruh musel kompresor ven, protože to nebylo povolené. Dnes je uvnitř škodovácký motor o obsahu 1500 ccm upravený na okruhy. Rodina Bauerových má v Kutné hoře muzeum Stará kruhovka, kde jsou k vidění historická vozidla, sportovní vozy a motocyklů.

Auto je v rodině po desetiletí

S automobilem Samson Grand Sport z roku 1926 se sobotní akce účastnil veteránista Tomáš Vaníček, jehož otec patřil k zakládajícím členům plzeňského Veteran Car Clubu. S podobným vozem závodil na Lochotínském okruhu doktor Vladimír Pohorecký. „Jel čtyři ročníky. V tom posledním ročníku byl úplně první a v předešlých skončil hned za tou špičkou, za Zdeňkem Pólem. Vůz má motor s obsahem necelých 1100 kubíků, jde o čtyřválec. Bylo to lehoučké auto s celohliníkovou karoserií, takže výkon byl v poměru k hmotnosti dobrý. To auto je v naší rodině od roku 1930, kdy ho koupil v Praze můj děda. Táta s ním jezdil 58 let a po něm já,“ vypráví Tomáš Vaníček.

Nejstarším vozem akce byl Dodge Brothers 30 Touring z roku 1920, s nímž přijel Milan Kasl, z roku 1923 je Laurin & Klement 105 Plzeňana Miloslava Bayera a třetí nejstarší pak Laurin&Klement 105 z roku 1924 majitele Karla Jindry. V prostřední kategorii byly k vidění jako nejstarší vozy Praga Piccolo, Tatra 57 nebo Aero 1000. V nejmladší kategorii byla nejstarší Škoda 440 spartak.

Veteran Car Club Plzeň pořádal od svého založení v roce 1972 několik soutěží: Jízda do vrchu Bolevec - Košutka, 100 zatáček okolím Plzně, Lochotínský okruh a další. Největšího počtu pokračování se dočkal závod „Radyně“, který se v roce 1989 přejmenoval na Jízdu historických vozidel okolím Plzně. V sobotu čekalo závodníky na trase do Kozojed na severním Plzeňsku dlouhé přibližně 90 kilometrů několik zastávek, v nichž plnili soutěžní úkoly a předvedli svou manuální zručnost, vědomosti, nebo dovednosti při ovládání vozidla.

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30. května 2026)
Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30. května 2026)
Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30. května 2026)
Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30. května 2026)
13 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

OBRAZEM: Polibek rudému praseti či nový druh kadibudky. Výstava soch jitří emoce

Objekty z výstavy Sochy v ulicích, kterou pořádá město Klatovy a Galerie...

Venkovní výstava soch v ulicích Klatov opět budí vášně. Zatímco některým se toto moderní umění líbí, většina mluví o hnusu a jsou díly studentů, absolventů a pedagogů ateliéru Socha a prostor z...

Svojšínský zámek povstal z ruin. Starosta malé obce dokázal nemožné

Zámek ve Svojšíně na Tachovsku prošel opravou, která trvala několik let. Velkou...

Když v roce 2002 začal starostovat ve Svojšíně na Tachovsku, měl jediný cíl: opravit zdejší zámek. Karel Petráň se totiž v obci narodil a zámek ho od dětství fascinoval. Zároveň ho mrzelo, že se za...

Slavia - Plzeň 3:0, konec ligy v plážovém tempu, mistři se rozloučili snadnou výhrou

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Hodně pohodová rozlučka s ligovou sezonou. Slavia v plážovém tempu porazila v prázdném Edenu naprosto odevzdanou Plzeň 3:0, když už po šesti minutách vedla o dva góly. Domácí fotbalisté převezmou...

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:24

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:14

Ze sci-fi do reality. Plzeňští studenti vyvinuli chytré ovládání nakladačů

Vítězové 5. ročníku programu pro mladé inovátory Samsung Solve for Tomorrow,...

Výjevy, kde lidé pouhým pohybem svého těla řídí velké stroje, zná každý milovník sci-fi filmů. Zakrátko to může být realita. Vítězové 5. ročníku programu pro mladé inovátory Samsung Solve for...

31. května 2026  6:40

RECENZE: Kde vládne zmrzlinová královna? Kde vaří pravnuk Haška? Ví Lahodné Česko

Kniha Jakuba Pokorného Lahodné Česko

K téhle knížce by si měl člověk sednout pouze tehdy, je-li dostatečně nasycen a napojen. Neboť Lahodné Česko od Jakuba Pokorného, přinášející stovku tipů na putování po naší vlasti, často vyvolává...

30. května 2026  11:39

Už žádné vyšetření. Přístroj rozpozná, jestli žena cvičí pánevní dno správně

Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který...

Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který ženám pomůže správně cvičit pánevní dno doma. Vyhnou se tak nutnosti invazivních vyšetření. Zařízení dokáže pomocí senzorů...

30. května 2026  7:50

Drama v pekárně. Hasiči rozebrali násypku na těsto, ženě se tam zasekly nohy

Násypka na těsto v pekárně sevřela ženě obě nohy. Událost se odehrála na...

Náročný zásah mají za sebou hasiči, zdravotníci i policisté v Myslince na Plzeňsku. Společně pomáhali pracovnici pekárny, která měla obě nohy zaseknuté v násypce na těsto.

29. května 2026  11:34,  aktualizováno  15:14

Rizikové křižovatky na hlavních tazích v Plzeňském kraji vystřídají kruhové objezdy

Kruhový objezd vzniká na spojnici Klatov a Plzně v Lužanech, auta ho zatím...

Dvě nebezpečné křižovatky na hlavních tazích v Plzeňském kraji přestavují v současné době stavební firmy. Z Plzně na Klatovy a Šumavu už je jasně vidět kruhový objezd na okraji Lužan, který bude...

29. května 2026  10:29

Plzeň má recept, jak šetřit s vodou. Technologie sleduje spotřebu a varuje

Město Plzeň nasadila do městských objektů inovativní technologii pro chytré...

Jak zabránit únikům vody a s nimi spojeným vyšším nákladům na provoz? V Plzni se narodil a vyzkoušel recept na řešení. Přišel s ním městem podpořený projekt firmy Nextdrop. Princip je postavený na...

28. května 2026  15:37

Daviscupový vítěz oslavil sedmdesátku. Život mám rád, hlásí Šmíd z Itálie

Tomáš Šmíd. Na otázku, co teď dělá, trošku provokativně odpovídá, že...

Jak ten čas letí! Tomáš Šmíd, plzeňský rodák a jedna z největších tenisových osobností u nás, oslavil 20. května sedmdesáté narozeniny. V Itálii, kde vítěz Davis Cupu z roku 1980 už roky žije. „A...

28. května 2026  10:07

Na muže se zřítila část sklípku, v kritickém stavu ho převáželi do nemocnice

V Hradci u Stoda na Plzeňsku zavalila muže část zahradního sklípku. (27. května...

V kritickém stavu převáželi záchranáři ve středu odpoledne do nemocnice třiašedesátiletého muže. V zahradním sklípku, který je částečně zahlouben do skalní stěny, na něj spadla dobetonovaná část....

28. května 2026  9:03

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Ve sto letech přeletěli oceán. Veteráni z USA zavítali do západních Čech

Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se...

Do Česka přijeli američtí veteráni 2. světové války Arnold Strauch a Harry Humason. Oba se jako devatenáctiletí mladíci podíleli na osvobozování Československa. A oba už oslavili sté narozeniny. Po...

27. května 2026  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.