Radnice se hájí tím, že letenky nikdy veteránům neproplácela, ale hradí jim například ubytování. Pokud prý rodina Humasona požádá o příspěvek na letenku, radnice jí vyjde vstříc.

Devětadevadesátiletý americký veterán Harry Humason se stal letošní tváří Slavností svobody. Do Evropy se vrátil od konce druhé světové války vůbec poprvé.

„Pro Harryho Humasona to byl výlet snů. Vůbec poprvé po konci druhé světové války se dostal do Evropy. Slavnosti svobody byly nádherné, byl to pro něj zážitek,“ chválí právě skončené oslavy 80. výročí osvobození Plzně historik Jiří Klůc, který veterána na vlastní pěst ve Spojených státech vypátral a na oslavy ho pozval. Humason do té doby neměl tušení, že v Plzni nějaké oslavy každoročně jsou.