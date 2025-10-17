Plzeň chce nové veřejné osvětlení, do projektu půjde se soukromou firmou

  10:58
Zastupitelé Plzně na mimořádném jednání schválili, že město připraví soutěž na kompletní obnovu, modernizaci a provozování veřejného osvětlení v hodnotě jedné až 1,5 miliardy korun. Cena zahrne mimo jiné výměnu více než 23 tisíc světel a přes 15 tisíc stožárů. Finančně náročná akce bude mít formu PPP, což znamená, že se kromě Plzně na ní bude podílet také soukromá firma.
Noční centrum Plzně s Velkou synagogou. (21. dubna 2020)

Noční centrum Plzně s Velkou synagogou. (21. dubna 2020) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Plzeň v noci. Foceno z věže katedrály sv. Bartoloměje. (24. března 2017)
Pohled na náměstí Republiky z katedrály sv. Bartoloměje (24. března 2017)
Noční Plzeň. (5. listopadu 2011)
Noční Plzeň. (24. března 2017)
16 fotografií

Samotná realizace by měla trvat čtyři roky, začít by se mohlo v lednu 2027.

„Moderní systém veřejného osvětlení bude zhruba o polovinu úspornější než to současné a bude svítit správným spektrem aby, aby bylo přívětivé pro životní prostředí. Například nám umožní nastavovat šetrně světelný tok, tedy regulovat intenzitu osvětlení té které části ulice lokality. Přispějeme tím ke snížení světelného smogu,“ řekl plzeňský primátor Roman Zarzycký z ANO po čtvrtečním mimořádném jednání zastupitelů.

Plzeň chce lepší osvětlení, s investicí by mohly pomoci soukromé firmy

Vypočítal, že náklady na elektrickou energii vyšly Plzeň v loňském roce na 61,9 milionu, běžná údržba a havarijní opravy na 35,3 milionu, celkově tedy 97,2 milionu korun. A stále stoupají. V roce 2023 to bylo zhruba o 30 milionů méně.

„Zásadní je, aby byl celý proces ekonomicky výhodný pro město a v neposlední řadě také technicky proveditelný. Model PPP projektu volíme na základě doporučení poradenské firmy, kterou jsme si najali na detailní posouzení projektu,“ vysvětlil Zarzycký.

Firma kromě varianty PPP posuzovala i možnost, že by projekt financovalo jen město, a to i úvěrem. Varianta se soukromým partnerem ale vyšla ekonomicky výhodnější. Smlouva s ním by měla být uzavřena na 15 let a kromě modernizace se firma postará i o následný provoz a servis osvětlení.

Kolik stojí Plzeň veřejné osvětlení

rok 2023: za elektřinu 40,5 milionu, za údržbu a opravy 28,8 milionu, celkem 69,3 milionu

rok 2024: za elektřinu 61,9 milionu, za údržbu a opravy 35,3 milionu, celkem 97,2 milionu

Opoziční zastupitel Petr Suchý z TOP 09 uvedl, že kromě úspory na platbách za elektřinu v tom vidí hlavně technologický pokrok. „Budeme schopni s lampami svítit lépe, nebudou to zastaralé žluté výbojky, které se rozbíjí. Určitě si to město zaslouží a pojďme to vyměnit. Ale jsou tam parametry, které vzbuzují diskuzi a otázky,“ řekl.

Dodal, že to bere jako politické rozhodnutí se spoustou neznámých a bude doufat, že se předpoklady vládnoucí městské koalice (ANO, Piráti, STAN a Pro Plzeň) naplní.

Podle Suchého by pro město bylo mnohem výhodnější a méně rizikové mít vlastní projekt. Snáze než soukromý subjekt by také sehnalo na infrastrukturní projekt dotace.

Část opozice si na rozdíl od koalice myslí, že by město obnovu se svými odborníky zvládlo samo. „Infrastrukturu bychom, podobně jako u Vodárny, dali do městské firmy, která by vytvářela odpisy tím, že bude svítit městu za úplatu,“ řekl Suchý. Peníze z odpisů by pak generovaly zdroje na obnovu nutnou za 15 až 20 let.

