Veřejná doprava je zase plná, Plzeňský kraj ji chce ještě zatraktivnit

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN řekl, že se pravidla pro slevy zjednoduší. Vedení kraje chce veřejnou dopravu udělat více atraktivní.

Zástupci hejtmanství tvrdí, že po dvou covidových letech, kdy byl ve veřejné odpravě citelný odliv cestujících, se letos trend obrátil a lidé se do autobusů a vlaků vrátili a dokonce je nyní cestujících víc, než jich bylo v posledním předcovidovém roce 2019.

Radní kraje tento týden schválili s účinností od 1. ledna 2023 úpravu tarifu v integrované dopravě Plzeňského kraje. Sníží se cena časového předplatného - základní (plnocenné) předplatné jízdenky pro přepravu po území vnějších tarifních zón s časovou platností 1 – 365 dnů.

„V praxi to znamená, že například měsíční předplatné v ceně 340 korun bude od ledna příštího roku za cenu 320 korun. Ročně tak dochází ke snížení částky z 3002 korun na 2900 korun,“ řekl Pavel Čížek.

Změny začnou platit od Nového roku

Pokles ceny se bude vztahovat i na držitele průkazu ZTP, děti, studenty, důchodce a další, kteří čerpají slevu 25–50 procent z ceny jízdného. Náměstek upozornil, že nově se bude od začátku příštího roku sleva 50 procent z jízdného týkat také lidí, kterým pobočka Úřadu práce přizná sociální dávku, protože jsou v hmotné nouzi.

Zároveň, v návaznosti na rozhodnutí vlády, jsou do této kategorie zařazeni také lidé ve věku do 65 let, kteří mají přiznánu invaliditu 3. stupně nebo pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Nárok na slevu 50 procent z ceny jízdenky v takovém případě vzniká na základě potvrzení s QR kódem z příslušné pobočky České správy sociálního zabezpečení.

Kraj ale také s úpravou tarifu ruší slevu za nákup předplatného s časovým předstihem, kdy bylo možné pořídit například měsíční jízdenku za 280 korun. „Pro všechny bude cena společná a u měsíční jízdenky to bude dělat 320 korun,“ uvedl náměstek hejtmana.

Nadále má zůstat zachována možnost pro uprchlíky z Ukrajiny jezdit do 18 let zadarmo. Podle Čížka to uvítají lidé z Ukrajiny zejména od začátku září, kdy začnou dojíždět do škol.

„Myslím, že jich bude víc, než bylo u zápisů. Ona jich řada předpokládala, že odjedou zpět na Ukrajinu, ale jak to tak vidím, moc jich neodjelo,“ konstatoval.

Posílení spojů mezi Plzní a Domažlicemi

Náměstek připomíná, že Plzeňský kraj patří mezi regiony, kde je veřejná doprava proti většině jiných krajů levnější. Hejtmanství má podle Čížka snahu dostat do veřejné dopravy co nejvíc lidí. „Mnoho lidí si i z ekonomických důvodů vyzkoušelo jet veřejnou dopravou a zjistili, že jim to docela vyhovuje,“ prohlásil.

Při porovnání letošních statistik s předcovidovým rokem 2019 jezdí spoji o 10 až 20 procent cestujících víc. Nárůst se týká autobusových linek a železničních tratí.

„Jednoznačně se to výrazně projevuje v blízkém okolí Plzně a potom v některých směrech třeba na Stříbro nebo Tachov, kde jsme museli přidávat spoje,“ vysvětlil Čížek.

Od začátku příštího roku se chystá hejtmanství posílit dopravní spojení například mezi Plzní a Domažlicemi, kde mají skončit někteří soukromí dopravci.

„Připravujeme to do nových jízdních řádů. Soukromí dopravci mají nějakou klientelu a my se snažíme výpadek nahradit. Bude to několik párů spojů,“ konstatoval.

V minulosti platily ve veřejné dopravě v Plzeňském kraji vyšší slevy než nyní. Od roku 2018 platila sleva 75 procent pro seniory a studenty. To se změnilo letos, kdy kraj sjednotil výši slevy se státem na 50 procent. Kromě seniorů nad 65 let a studentů do 26 let kraj ale zároveň zařadil do tarifů také slevy pro matky na mateřské i otce na rodičovské, dárce krve a válečné veterány.