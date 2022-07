Příroda a kousek do práce. Lidé se stále častěji stěhují do obcí u Plzně

Přesidlování z měst do vesnic je v posledních letech trend v Plzeňském kraji. Dokazuje to zvýšený počet obyvatel v malých obcích. Pandemie udělala pro obnovu venkova víc než všechny možné programy. Lidé během ní zůstali doma a zjistili, že ve městech to není úplně ono. Počty obyvatel se zejména zvýšily v obcích do deseti kilometrů od Plzně.