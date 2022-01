Upravená voda z řeky Berounky bude Bolevecký rybník v Plzni plnit roky

Už letos na podzim by do vysychajícího oblíbeného rekreačního rybníku Bolevák v Plzni mohla přitékat voda z Berounky. Po letech by se pak hladina mohla začít dlouhodobě pomalu zvyšovat. Rozpočet města s financováním ojedinělého projektu počítá. Určeno je na to 60 milionů korun.