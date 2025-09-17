Hoch, který zemřel na brigádě, nebyl pojištěný. Firma prý běžně zaměstnávala děti

Firma ve Velkých Hydčicích na Klatovsku, kde na konci srpna za tragických okolností zemřel teprve patnáctiletý brigádník, údajně nelegálně zaměstnává nezletilé. Nahrává k tomu i fakt, že chlapec neměl zdravotní pojištění.
Mluvčí záchranné služby Plzeňského kraje Luboš Bouček iDNES.cz potvrdil, že patnáctiletý ukrajinský chlapec nebyl pojištěný u zdravotní pojišťovny. Fakturu za výjezd tak poslali na adresu jeho bydliště. Jedná se o částku přes 10 tisíc korun.

Chlapec zemřel ve stavební firmě poté, co ho podle médií šnekový dopravník připravil o ruku. Záchranáři už mu nedokázali pomoct.

Podle svědka, který promluvil pro server Seznam Zprávy, ve firmě pracovalo vícero nezletilých brigádníků z ciziny a navíc nelegálně. Údajně neměli pracovní smlouvy, podepsanou dohodu ani pojištění.

„Nikdo se neptal, kolik jim je let“

Podle něj byli nezletilí přijímáni na úklidové práce, ale nakonec dělali jinou práci, například na drtičkách kamene, nebo šli odpalovat trhavinu v doprovodu s dospělým člověkem. „Dělali vše, nikdo je nezaučoval, většinou jim jen během pěti minut někdo řekl a ukázal, co mají dělat, a odešel,“ popsal pracovník z firmy.

Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý chlapec. Jednalo se o pracovní úraz. (27. srpna 2025)

Byl i svědkem situací, kdy si nezletilí brigádníci bez smlouvy stěžovali na faktickou pracovní náplň a s ní spojená rizika.

„Bylo jim řečeno, že pokud se jim to nelíbí, ať si vezmou věci a odejdou zpátky na Ukrajinu. Neviděl jsem nikoho, že by řešil, že jsou nezletilí, nebo že by se jich někdo ptal, kolik jim je let,“ líčil pro seznamzpravy.cz muž a podotýká, že nelegální brigádníci ve Velkých Hydčicích pracovali osm a následně i 12 hodin denně.

Firma se s ohledem na probíhající policejní vyšetřování nechce k úmrtí mladíka vyjadřovat. Policisté případ prověřují jako ublížení na zdraví.

