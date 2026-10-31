Jejich výměna, oprava schodiště a obnova zábradlí budou stát 9,123 milionu korun včetně DPH. Práce mají skončit nejpozději do konce března příštího roku, řekl ČTK náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
Původní duté lamely podle města neodolaly dostatečně povětrnostním podmínkám a jejich opakované praskání a prolamování představuje riziko pro chodce. Město je proto nahradí velkoformátovou betonovou dlažbou ve dvou barevných odstínech. Nový povrch dostane také přístupové schodiště.
„Veřejný prostor v centru města musí být nejen estetický, ale především bezpečný a funkční. Současný povrch terasy už nevyhovuje požadavkům na dlouhodobé užívání, a tak jsme rozhodli o jeho kompletní obnově. Chceme, aby prostor dobře sloužil po mnoho dalších let,“ uvedl Tolar.
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Rekonstrukce se týká přibližně 680 metrů čtverečních plochy nad předprodejem vstupenek Divadla J. K. Tyla. Dělníci obnoví také hydroizolaci a klempířské prvky, opraví kovové konstrukce zábradlí a vymění jeho rozbité skleněné výplně.Na terasu přibude šest betonových lavic a dva odpadkové koše. Novou dlažbu dostane rovněž dvorek za vrátnicí divadla,kde budou tři stojany na kola.
Podle Tolara nemá jít pouze o výměnu dosluhujícího povrchu. Upravený prostor má být vhodnější také pro pořádání menších kulturních a společenských akcí a návrh počítá s možností umístit na terasu mobilní pódium.
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Práce jsou rozděleny do dvou etap. Nejprve se odstraní původní povrch, obnoví hydroizolace a klempířské prvky a natřou kovové konstrukce zábradlí. Pokládka dlažby by měla začít v lednu 2027, pokud to dovolí počasí.
Původní povrch teras byl v roce 2015 součástí projektu za víc než 43 milionů korun, přičemž většinu zaplatila dotace z EU. Rekonstrukcí dříve nevzhledných betonových bloků, téměř nepoužívaného schodiště a přerostlých keřů tehdy město opravilo poslední část v sadovém okruhu kolem historického jádra. Přineslo to více světla a udržované zeleně, lavičky,novou pěší zónu a kultivovanější prostor kolem budovy Velkého divadla. Součástí teras byl i kovový pomník generála Pattona.