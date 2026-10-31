Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lamely u Velkého divadla praskají. Plzeň je po jedenácti letech nahradí dlažbou

Autor: ,
  9:45
Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.

Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni. | foto: Architekt Tomáš Král

Rekonstrukce teras
Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.
Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí.
Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí.
8 fotografií
Plzeň vymění po 11 letech poškozený povrch severní terasy u Velkého divadla. Duté lamely z dřevoplastového kompozitu, které tam město nechalo položit při stavebních úpravách v roce 2015, totiž opakovaně praskají a prolamují se.

Jejich výměna, oprava schodiště a obnova zábradlí budou stát 9,123 milionu korun včetně DPH. Práce mají skončit nejpozději do konce března příštího roku, řekl ČTK náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).

Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.
Rekonstrukce teras
Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.
Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí.
8 fotografií

Původní duté lamely podle města neodolaly dostatečně povětrnostním podmínkám a jejich opakované praskání a prolamování představuje riziko pro chodce. Město je proto nahradí velkoformátovou betonovou dlažbou ve dvou barevných odstínech. Nový povrch dostane také přístupové schodiště.

„Veřejný prostor v centru města musí být nejen estetický, ale především bezpečný a funkční. Současný povrch terasy už nevyhovuje požadavkům na dlouhodobé užívání, a tak jsme rozhodli o jeho kompletní obnově. Chceme, aby prostor dobře sloužil po mnoho dalších let,“ uvedl Tolar.

Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí za sedm milionů

Rekonstrukce se týká přibližně 680 metrů čtverečních plochy nad předprodejem vstupenek Divadla J. K. Tyla. Dělníci obnoví také hydroizolaci a klempířské prvky, opraví kovové konstrukce zábradlí a vymění jeho rozbité skleněné výplně.Na terasu přibude šest betonových lavic a dva odpadkové koše. Novou dlažbu dostane rovněž dvorek za vrátnicí divadla,kde budou tři stojany na kola.

Podle Tolara nemá jít pouze o výměnu dosluhujícího povrchu. Upravený prostor má být vhodnější také pro pořádání menších kulturních a společenských akcí a návrh počítá s možností umístit na terasu mobilní pódium.

Vylepšení Nové scény Divadla J. K. Tyla se odkládá, projekt se prodražil

Práce jsou rozděleny do dvou etap. Nejprve se odstraní původní povrch, obnoví hydroizolace a klempířské prvky a natřou kovové konstrukce zábradlí. Pokládka dlažby by měla začít v lednu 2027, pokud to dovolí počasí.

Původní povrch teras byl v roce 2015 součástí projektu za víc než 43 milionů korun, přičemž většinu zaplatila dotace z EU. Rekonstrukcí dříve nevzhledných betonových bloků, téměř nepoužívaného schodiště a přerostlých keřů tehdy město opravilo poslední část v sadovém okruhu kolem historického jádra. Přineslo to více světla a udržované zeleně, lavičky,novou pěší zónu a kultivovanější prostor kolem budovy Velkého divadla. Součástí teras byl i kovový pomník generála Pattona.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Doživotně odsouzený vrah zemřel v plzeňské věznici. Pro pár tisíc upálil člověka

Marian Rafael zaživa upálil pacienta léčebny v Kosmonosích a okradl ho. Na...

V plzeňské věznici v pondělí zemřel doživotně odsouzený vrah Marian Rafael. V roce 2008 spáchal brutální vraždu. Kvůli penězům, oblečení a hodinkám zaživa upálil svého známého v kontejneru na odpad.

Plzeň - Pardubice 1:2, další domácí prohra, favorit se po půli zmohl jen na snížení

Sestřih zápasu
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.

V týdnu doma prohráli v Evropské lize proti Lefski Sofia 1:2. A stejným poměrem fotbalisté Plzně nestačili ve 12. kole první ligy ani na Pardubice. Hosté se dvakrát prosadili v prvním poločase,...

Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)

V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na...

K Sisters přibude další výšková budova, Miras chce postavit stovky bytů

Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají...

Plzeňská stavební a developerská skupina Miras, která staví ve městě třetí nejvyšší obytný dům v Česku, chystá v Plzni velké bytové projekty za více než 5,5 miliardy korun. Do dvou let plánuje začít...

Extrémní sucho. Nebýt hracholuské a nýrské přehrady, byla letos Plzeň bez vody

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Sucho je letos extrémní. Rybáři kvůli nedostatku vody nemohou v některých nádržích v západních Čechách obnovovat rybí obsádku. Nejnižší podzimní hladinu za dobu existence má hracholuská přehrada....

Lamely u Velkého divadla praskají. Plzeň je po jedenácti letech nahradí dlažbou

Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.

Plzeň vymění po 11 letech poškozený povrch severní terasy u Velkého divadla. Duté lamely z dřevoplastového kompozitu, které tam město nechalo položit při stavebních úpravách v roce 2015, totiž...

31. října 2026  9:45

U Janovic nad Úhlavou zemřel mladý řidič. S autem narazil do stromu

ilustrační snímek

V pátek dopoledne zemřel při nehodě u obce Janovice nad Úhlavou na Klatovsku řidič osobního auta. Podle policie osmnáctiletý mladík pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel mimo silnici a...

31. října 2026  9:14

Předjíždění skončilo srážkou, řidička i děti těžce zraněny. Neměly zapnuté pásy

Hasiči zasahovali u vážné dopravní nehody u obce Příkosice. (30. října 2026)

Vážná dopravní nehoda se stala v pátek na Rokycansku. Při střetu dvou vozidel se těžce zranila řidička a dvě malé děti. Osádka vozu zřejmě nebyla během jízdy připoutána bezpečnostními pásy.

30. října 2026  16:30

Za vjezd do zákazu až dva roky vězení. Řidič si zadělal na pořádný malér

Banální porušení zákazu vjezdu bude mít pro devětadvacetiletého řidiče opelu...

Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který...

30. října 2026  12:03

KOMENTÁŘ: Spor o průtah je stále aktuální, dokud to Plzeň nezmění

Tazvaný severojižní průtah Plzní má vést paralelně s Karlovarskou a Klatovskou třídou.

Za desítky let nejkontroverznější plán na dopravní stavbu v Plzni před volbami prošel zajímavým posunem ve vyjádřeních komunálních politiků. Od takzvaného severojižního silničního průtahu podél...

29. října 2026  15:15

Splněný úkol, ale vzadu jsme stále křehcí, hodnotil Kováč po výhře nad Jihlavou

Plzeňští fotbalisté slaví gól v zápase MOL Cupu proti Jihlavě.

Ne, ten výsledek určitě nelze přeceňovat. Ale v rozpačitých časech fotbalové Plzně je velmi příjemným osvěžením. Viktoria ve třetím kole MOL Cupu na hřišti Jihlavy nepřipustila drama, druholigového...

29. října 2026  12:43

VIDEO: Daněk vběhl do zahrady a zaútočil na strážníky, pak ho naháněli v ulicích

Daněk zaútočil na rokycanské strážníky, ti jeho atak natočili na video

O zpestření středeční sváteční služby se strážníkům v Rokycanech postaral návštěvník z divočiny. Hlídka za zvířetem, které oznamovatel označil za srnce, vyjela na zahradu v ulici Nad Kalvárií. Ze...

29. října 2026  9:55

Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra

Isaac Davidson z Pardubic zakončuje na plzeňský koš, brání František Váňa.

Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...

28. října 2026  22:01,  aktualizováno  29. 10.

Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)

V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na...

28. října 2026  16:12,  aktualizováno  18:26

Agresivní vězeň na Borech napadl strážné, tři z nich skončili v nemocnici

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.

Odsouzený muž napadl v noci na dnešek ve věznici v Plzni na Borech strážné. U incidentu, na který upozornil web Novinky.cz, zasahovala záchranná služba, která odvezla tři lidi s lehkým zraněním,...

28. října 2026  11:20

Medaile, životní cesty i tragédie. Kniha vypráví příběhy třinácti sportovců

Symbolicky vodou z Radbuzy, jedné z plzeňských řek, pokřtili rychlostní...

Symbolicky vodou z Radbuzy, jedné z plzeňských řek, pokřtili rychlostní kanoista Radek Šlouf a ředitelka Nadace sportující mládeže Eva Mašková novou knihu Příběhy sportem psané. Ta nabízí pestré...

28. října 2026  9:45

ODS zrušila sdružení v Plzni-Slovanech. Půlka zastupitelů šla do koalice s ANO

Program konference je rozdělen do tematických bloků podle stínových...

Výkonná rada ODS v úterý odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň-Slovany. Informoval o tom předseda strany v Plzeňském kraji Martin Baxa. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském...

27. října 2026  18:29,  aktualizováno  18:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.