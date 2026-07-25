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Na Klatovsku hoří les v prudkém kopci. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

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  18:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les na větší ploše v prudkém kopci pod hradem. Zasahuje tam zhruba patnáct jednotek hasičů a navíc na místo míří vrtulník s bambivakem. Terén je totiž podle velícího důstojníka klatovských hasičů Aleše Bucifala nepřístupný.

Téměř šedesát dobrovolných i profesionálních hasičů se potýká s plameny, které se šíří na kopci pod hradem. Záchranný sbor vyhlásil třetí stupeň požárního poplachu.

„Moc se mi tam nechce posílat lidi, aby tam nedošlo k nějakému ošklivému úrazu, protože tam kdyby někdo začal padat, tak je to jako kdyby letěl téměř volným pádem,“ řekl. Podle Bucifala je oheň zatím pod kontrolou.

„Požár se šíří na kopci pod hradem při řece, kudy vede cyklostezka na Kolinec. Je to v hodně velkém kopci, dole je osm aut a dalších asi stejný počet je nahoře,“ řekl starosta Velhartic Michal Kopačka.

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Meteorologové v sobotu rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a střední Čechy. „Řešíme požár kombajnu na poli u Dnešic na jihu Plzeňska. Ten byl v plném rozsahu. A ještě jsme měli menší požár zahrady v Holostřevech na Tachovsku,“ řekl velící důstojník hasičů pro Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko. Škoda u požáru kombajnu přesáhne milion korun.

Hasiči v Karlovarském kraji v sobotu podle mluvčího Patrika Žižky zatím hasili jen ohniště tři krát tři metry.

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ilustrační snímek

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