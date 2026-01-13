Tragédie na Klatovsku. Dva muži se v garáži otrávili plynem, jeden zemřel

Tragédii v obci Velešice u Pačejova potvrdil mluvčí klatovských policistů Michal Schön.
„Dnes krátce před jedenáctou hodinou jsme přijali oznámení od záchranářů, kteří zasahovali u dvou osob v bezvědomí nalezených v garáži rodinného domu,“ uvedl mluvčí.
Podle záchranářů se oba muži otrávili blíže nespecifikovanou plynnou látkou. „Na místo jsme vyjížděli ve složení 2x RZP, RV s lékařem a s ohledem na závažnost prvotně nahlášených informací byla aktivována také letecká záchranná služba z Líní,“ sdělil za záchrannou službu Luboš Bouček.
Asi pětašedesátiletého muže se již zachránit nepodařilo a na místo byl povolán koroner. „Po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci byl asi čtyřicetiletý muž letecky transportován v závažném stavu na emergency Fakultní nemocnice v Plzni,“ doplnil informace Bouček.
Lidé podceňují oxid uhelnatý a on zabíjí bez výstrahy, varuje znalec
Podle serveru Novinky.cz si muži topili v garáži a otrávili se oxidem uhelnatým.
V případu nařídili klatovští kriminalisté soudní pitvu zemřelého muže. „Případem se nadále zabývají,“ dodal Schön.