Vejce rychle mizí z obchodů, na trh míří zboží z Litvy či Polska

„Náš dodavatel vajec potvrdil jejich nedostatek na trhu. Pomáhá si proto jejich dovozem ze zahraničí. Protože spolupracujeme víc než 20 let, vejce pro nás mít bude,“ uvedl Roman Bruzl, předseda ZKD Sušice provozující prodejny COOP. Zvýšení ceny podle něj proběhne v horizontu týdne, týdne a půl.

Mluvčí online prodejce Košík.cz František Brož sdělil, že pocitový nedostatek vajec je dán všeobecnou obavou, že komodita bude chybět. „Lidé se proto předzásobují, což hraje zásadní roli. K vyprodání může dojít velice rychle,“ řekl.

Něco podobného se podle něj odehrávalo v době koronavirové krize, kdy některé zboží také v regálech chybělo. „Lidé se také předzásobovali, protože si mysleli, že zboží nebude,“ popsal Brož, podle kterého obchodník s touto situací nemůže počítat. Nemůže nakupovat víc, když nemá jistotu, že vejce prodá. Jedná se totiž o zboží s krátkou expirační dobou, takže by musel vejce vyhazovat, kdyby je neprodal.

„Krátkodobě určitě půjdou ceny vajec nahoru,“ konstatoval Brož. Důsledkem současné situace je i to, že ceny vajec z výběhových chovů a velkochovů se nyní přibližují.

Obnova chovu bude trvat tři čtvrtě roku

Mluvčí řetězce Tesco Michal Kuzmiak uvedl, že lokalita Brod nad Tichou nebyla zdrojem vajec pro Tesco, proto na nabídku přímý dopad nemá. „Spolupráce s našimi dodavateli probíhá ve standardním režimu a pro naše zákazníky máme v současné době zajištěn dostatek vajec,“ sdělil Kuzmiak.

K cenám řekl pouze to, že se odvíjí od nabídky dodavatelů. Že by měl ale řetězec Tesco jiné ceny než ostatní prodejci, se dá těžko očekávat, protože ceny vajec z velkochovů jsou nyní ve většině řetězců a u online prodejců totožné – 59,90 korun za deset vajec kategorie M.

K normalizaci trhu povede obnova chovu v Brodu. Ta bude trvat tři čtvrtě roku. Obnovovat se bude postupně. „První třetina kuřic, které si odchováváme sami, by měla vejce znovu snášet od začátku června,“ odhadl jednatel firmy Česká drůbež Zdeněk Pašek. Plné produkční kapacity by firma měla dosáhnout v září až v říjnu.

Pašek připomněl, že ceny vajec rostou kvůli zvýšení nákladů na produkci od začátku války na Ukrajině.

Výpadek snášky z největšího chovu v Česku se podle něj nahrazuje dovozy hlavně z Polska, Litvy či z Německa. Že by Poláci vejce z Brodu nahradili dlouhodobě, toho se Pašek nebojí, protože vztahy s odběrateli byly dlouhodobé, a doufá proto, že se vrátí do původních kolejí. „Musíme konkurovat cenou,“ sdělil s tím, že likvidace chovu v Brodu by měla skončit do konce tohoto týdne.

Likvidace vajec ve spalovně v Chotíkově u Plzně (12. 1. 2023)