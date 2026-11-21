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Kdy jsou vánoční trhy v Plzni otevřené?
|Místo
|náměstí Republiky
|Termín
|sobota 21. 11. – středa 23. 12. 2026
|Rozsvěcení vánočního stromu
|neděle 29. 11. 2026 v 18:00
|Otevírací doba
|10:00–20:00
Na náměstí se každý den v 17 a 18 hodin objeví plzeňský ponocný a podle programu tu každé odpoledne hraje živá hudba. Koncerty začínají většinou v 16 nebo 17 hodin a kapely pak hrají v hodinových blocích do 18 nebo 19 hodin. Kdo kdy vystoupí, najdete v tabulce na konci článku.
Pro rodiny s dětmi chystá pořadatel v sobotu 5. prosince od 15 hodin velkou mikulášskou show. Ve středu 16. prosince od 15 do 18:30 se na náměstí koná vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň a o den později v 18 hodin přijde průvod z biskupství, který uloží Jezulátko do jesliček. Děti navíc potěší živý betlém s oslíkem a ovečkami.
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Douglaska z Kozolup: proč letos není smrk ani jedle
Plzeňské náměstí Republiky letos nezdobí smrk, který tu dosud stával nejčastěji, ani jedle. Místo nich tu stojí douglaska tisolistá, stálezelený rychle rostoucí jehličnan původem ze západního pobřeží Severní Ameriky. Podle města to byla nejlepší možnost. Ideální totiž nebyl žádný z nabídnutých stromů.
Strom ze zahrady v Kozolupech
Více než třicetiletou douglasku zasadil v roce 1996 Karel Křižík, jeden z nájemníků domu v Kozolupech. Strom rostl blízko domu a už ho převyšoval. Rodina z Kozolup, které pozemek patří, se proto bála, že na dům spadne, a zažádala o povolení ke kácení.
Pracovníci odborné firmy douglasku skáceli 12. listopadu dopoledne a zkrátili ji na 13 až 14 metrů. Do Plzně pak přijela v noci jako nadměrný náklad a ještě před půlnocí stála na náměstí v blízkosti katedrály svatého Bartoloměje.
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Proč bylo těžké strom najít
Vhodný strom hledalo město výzvou už v říjnu. Ideální kandidát měl podle náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleše Tolara měřit 13 až 15 metrů, mít pravidelnou kuželovitou korunu bez proschlých větví a jeden rovný kmen. Správa veřejného statku města Plzně, která výběr stromu zajišťuje, navíc nechtěla posílat techniku dál než 50 kilometrů od Plzně.
„Důležité však také je, aby ke stromu měl přístup jeřáb i téměř dvacetimetrový tahač s podvalníkem, který strom odveze na náměstí Republiky. Právě na této druhé podmínce mnoho kandidátů ztroskotá,“ upozornil tehdy Tolar ve výzvě.
Ideálně je letos nesplnil žádný strom. „Letos byl výběr stromu složitější než obvykle. Stromy z nabídek nebyly ideální svým tvarem, vzrůstem nebo přístupností pro těžkou techniku,“ popsal ve zprávě města Aleš Rusňák z oddělení městských lesů. Z deseti kandidátů nakonec jako nejlepší vyšla douglaska z Kozolup.
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Douglaska popáté od roku 1992
Douglaska přitom na plzeňském náměstí není úplná novinka, i když je mnohem vzácnější než smrk. Podle Tolara stojí letos na náměstí Republiky „už popáté od roku 1992, kdy vedeme statistiku“.
Nové prostředí
Na proměnu náměstí upozorňoval už v říjnu při vyhlášení výzvy primátor Roman Zarzycký. „Letos bude vánoční strom stát v novém prostředí. Západní část náměstí Republiky prošla významnou proměnou,“ uvedl ve výzvě. Na náměstí bude douglaska svítit nejméně do svátku Tří králů 6. ledna.
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Kdy se strom rozsvítí?
Vánoční strom se rozsvítí první adventní neděli, tedy 29. listopadu v 18 hodin. Slavnostní program začne podle pořadatele trhů už v 16 hodin a potrvá do 19 hodin. Technici strom zdobí od 16. listopadu a výzdoba bude podle města podobná jako v minulých letech, jen s drobnou obměnou motivu.
Jaký je program adventních trhů v Plzni?
Pořadatel zveřejnil program na celý měsíc dopředu. Ve všední dny hudba začíná odpoledne, o prosincových víkendech už v 11 až 13 hodin. Zahrají třeba Martin Maxa nebo Petra Černocká s Jiřím Pracným, chybět nebudou ani revivalové kapely Olympicu a Beatles nebo dětské a pěvecké sbory.
|Den
|Program
|so 21. 11.
|Leona Machálková – 17:00, 18:00, 19:00
|ne 22. 11.
|Jakub Smolík – 16:00, 17:00, 18:00
|po 23. 11.
|The Bowře – 16:00, 17:00, 18:00
|út 24. 11.
|Aneska Band – 17:00, 18:00, 19:00
|st 25. 11.
|Šmrnc, kapela staropražská – 17:00, 18:00, 19:00
|čt 26. 11.
|Flám – 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
|pá 27. 11.
|Josef Vágner – 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
|so 28. 11.
|Ivan Audes Trio, vánoční jazzové koledy – 13:00–14:00
Crazy Dogs – 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
|ne 29. 11.
|Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – program 16:00–19:00
rozsvícení v 18:00
|po 30. 11.
|Hop a Šavani – 16:00, 17:00, 18:00
|út 1. 12.
|Olympic Revival – 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
|st 2. 12.
|Kamelot tribute – 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
|čt 3. 12.
|Alison – 16:00–18:00
Vánoce s Viktorkou – 18:30
|pá 4. 12.
|Standa Hložek – 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
|so 5. 12.
|Vozembach – 13:00–15:00
Velká mikulášská show – od 15:00
So Fine – 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
|ne 6. 12.
|Barbora Fürstl – 13:00–16:00
Beatles Revival – 17:00, 18:00, 19:00
|po 7. 12.
|Operní pěvkyně Miriam Čížková a Svět Kvítek – 16:00, 18:00
Camilangeus – 17:00
|út 8. 12.
|Perníková chaloupka – 16:00, 17:00, 18:00
|st 9. 12.
|Martin Maxa – 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
|čt 10. 12.
|Staropražská Štreka – 16:00, 17:00, 18:00
|pá 11. 12.
|Staropražští Pardálové – 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
|so 12. 12.
|Jéčko & Jaro Smejkal – 13:00, 14:00, 15:00
Heidi Janků – 17:00, 18:00, 19:00
|ne 13. 12.
|Lobzys Band – 11:00–14:00
Pilsen Voice – 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
|po 14. 12.
|Wenda Gang – 16:00, 17:00, 18:00
|út 15. 12.
|Mechaniq – 17:00, 18:00, 19:00
|st 16. 12.
|Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň – 15:00–18:30
|čt 17. 12.
|Gutta – 16:00, 17:00, 18:30
Uložení Jezulátka do jesliček, průvod z biskupství – 18:00
|pá 18. 12.
|Dominikánský sbor Tučňáci – 16:00
Petra Černocká & Jiří Pracný – 17:00, 18:00, 19:00
|so 19. 12.
|Notičky – 12:00–14:00
The Dixie Hot Licks – 15:00–19:00
|ne 20. 12.
|Jako sbor – 12:00–13:00
The Foamies – 16:00, 17:00
Touch of Gospel – 18:00, 19:00
|po 21. 12.
|Benediktus, sbor ZUŠ Chrást – 16:00
Zůzizů Tymákov – 17:00, 18:00
|út 22. 12.
|Fregata – 16:00, 17:00, 18:00
|st 23. 12.
|Modrej kapr – 16:00, 17:00, 18:00
Každý den k tomu v 17 a 18 hodin vystoupí plzeňský ponocný.