Vánoční trhy v Plzni slibují ceny jako loni a dvě nové postavy do dřevěného betlému

Autor:
  11:33
Letošní Vánoční trhy na plzeňském náměstí Republiky začnou 22. listopadu a potrvají až do Nového roku. Zahájí je ohňostroj. Ani letos nebude chybět vyhlídkové kolo, kolotoč nebo vyřezávaný dřevěný betlém, který dostane dvě nové postavy. Organizátoři slibují stejnou cenu klobás i svařeného vína jako v loňském roce.
Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu.

Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu. | foto: Petr EretMAFRA

Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu.
Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu.
Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu.
Vánoční trhy na náměstí republiky letos odstartují v sobotu 22. listopadu.
32 fotografií

Vánoční, nebo také Adventní trhy na centrálním náměstí Republiky navštěvují každoročně tisíce lidí. Podle jejich organizátora jsou oblíbené nejen mezi Plzeňany, ale jezdí sem v podstatě lidé z celé republiky. Hojně je navštěvují i naši němečtí sousedé.

„Při největší koncentraci lidí, například když se rozsvěcuje strom, nebo se ukládá Ježíšek do jesliček, je tu kolem 5 až 7 tisíc lidí. Za víkend to bývá kolem 30 tisíc. Hrubý odhad za celé období vánočních trhů je to 300 tisíc a více,“ vypočetl za loňské období Jaroslav Strohschneider ze společnosti Prostr Servis, jenž se ujala pořádání trhů před více než deseti lety.

Kdy jsou vánoční trhy v Plzni

  • Od 22. listopadu do 23. prosince 2025. Od 24. prosince do 1. 1. 2026 budou pokračovat, ale omezeně, na náměstí zůstanou otevřené jen stánky s občerstvením.
  • Otevírací doba adventních trhů bude každý den od 10 do 20 hodin.
  • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v neděli 30. listopadu, pravděpodobně od 18 hodin. Letos bude vánočně ozdoben smrk ztepilý, který rostl od 80. let minulého století u rodinného domu ve Stodě na Plzeňsku. Městu ho věnovali manželé Jungbauerovi. K tradiční světelné výzdobě letos přibudou šišky.
Nejdůležitější data vánočních trhů v Plzni
22. listopadu 202518 hodinZahájení trhů ohňostrojem.
30. listopadu 202518 hodinSlavnostní rozsvícení vánočního stromu.
5. prosince 2025Velká mikulášská show pro děti.
17. prosince 2025Biskup Tomáš Holub uloží Ježíška do jesliček, rozdávání polévky sociálně slabým.
1. ledna 2026Trhy zakončí novoroční ohňostroj.

Program vánočních trhů v Plzni

Každý den odpoledne bude na náměstí Republiky probíhat kulturní program. Hlavními hvězdami bude například zpěvák Petr Kolář, Bohuš Matuš či Zbyněk Drda, z kapel The Beatles revival, Olympik revival a řada dalších. Chybět nebudou ani gospely. Podrobný program bude v nejbližších dnech na webové stránce pořadatele trhyplzen.cz.

Na náměstí Republiky ve zhruba 125 stáncích nabídnou tradiční výrobci a řemeslníci rozličné zboží – keramiku, vonné svíčky a vosky, vánoční dekorace a ozdoby, porcelán, čepice, rukavice, ponožky, kabelky, šperky, výrobky ze skla, sušené ovoce atd. Většinu stánkařů už návštěvníci znají z minulých let, drží si i svou pozici na náměstí. Zhruba 10 až 20 stánkařů se každoročně obměňuje. Letos například poprvé přijede stánkař s levandulovým zbožím.

Vánočně nazdobená tramvaj z Plzně opět obsadila druhé místo v soutěži.
Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Vánoční Plzeň a trhy na náměstí Republiky v loňském roce

Nově si zájemci pochutnají také na šunce od kosti a pečené kýtě. Voňavé stánky s jídlem a pitím jsou neodmyslitelnou součástí trhů. Samozřejmostí je trdelník, perníčky, halušky, langoše, bramborák, čaj, grog. Organizátoři upozorňují, že stejně jako vloni drží cenu svařeného vína, punče a klobás pořád na stejné hladině. Tedy 2 dcl za 60 korun a klobása za 120 korun.

Na trzích má své místo také zvonička a dřevěný betlém čítající kolem 80 soch, do kterého každý rok přibudou další postavy. Letos návštěvníci poprvé spatří dva koníky, na které si budou moci vyskočit a vyfotit se na nich. S ukázkou řemesla přijede kovář. Kdo bude chtít, sveze se na obřím vyhlídkovém kole.

Děti napíší Ježíškovi, co by si přáli najít pod stromečkem, a dopis vhodí do Ježíškovi dřevěné pošty, mohou se svézt na dětském plzeňském kolotoči. V ohrádce na ně bude čekat živý betlém v podobě oslíka s ovečkami a kozou. Ti si rádi pochutnají na zdravých dobrotách, které mohou návštěvníci zakoupit přímo u ohrádky.

Vánoční betlém v Plzni každý rok rozšíří nová postavička.

Kde v Plzni zaparkovat a jak se na trhy dostat

  • Ideální je využít parkovací dům Rychtářka v Truhlářské ulici, který je v těsné blízkosti náměstí a dá se od něj na trhy dojít pěšky během zhruba pěti minut. Jeho kapacita je 447 míst. Parkovné se liší, v týdnu je sazba 20 Kč/h, o víkendu 10 Kč/h.
  • Další možností je podzemní parkovací dům Nové divadlo v sadech Pětatřicátníků, docházka je též kolem pěti minut. Kapacita je 166 míst, parkovné 20 Kč/h.
  • Kapacitu 110 míst nabízí také placené venkovní parkoviště v sadech Pětatřicátníků. Sazba je 30 Kč/h. Z něj je to na náměstí klidnou chůzí také do pěti minut.
  • Pokud někdo přijede do západočeské metropole vlakem na hlavní nádraží, má několik možností, jak na trhy dojet. Nejjednodušší je nasednout na tramvaj číslo 1 nebo 2.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem

Věznice na Borech v Plzni.

Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X. Obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž,...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Z boha šaška je Joker. Za výhrůžky soudci sektář z Plas nesmí vystupovat ve videích

Lukáš Stančík u Okresního soudu v Tachově. (30. října 2025)

Okresní soud v Tachově ve čtvrtek odpoledne potrestal zakladatele sekty v Plasích na Plzeňsku Lukáše Stančíka podmínkou s dohledem. Navíc se nesmí objevovat v internetových videích. Tentokrát mu...

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Václava Jemelky v 8. minutě nastaveného času.

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.

„Vojna s Turkem musí bejt! Zabili ste mě strejčka, tak tady máte přes držku!“ První větu hlavní postavy Švejka ze známé knihy Jaroslava Haška si volně pro své choreo vypůjčili plzeňští fanoušci při...

7. listopadu 2025  11:35

Vánoční trhy v Plzni slibují ceny jako loni a dvě nové postavy do dřevěného betlému

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Letošní Vánoční trhy na plzeňském náměstí Republiky začnou 22. listopadu a potrvají až do Nového roku. Zahájí je ohňostroj. Ani letos nebude chybět vyhlídkové kolo, kolotoč nebo vyřezávaný dřevěný...

7. listopadu 2025  11:33

Vakcíny na žloutenku nejsou, posledními zbytky očkuje jen pár praktiků

Virová hepatitida - ilustrační fotografie

Lidé v Plzeňském kraji se chtějí nechat očkovat proti žloutence, jenže mají smůlu. Vakcíny nejsou. Posledními zbytky očkuje jen pár praktiků. Například očkovací centrum v plzeňské fakultní nemocnici...

7. listopadu 2025  10:19

Zasloužená remíza. A Škriniar? Kéž bych měl kariéru jako on, líčil Paluska

Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.

Na pravém kraji obrany ho občas pořádně prohnal polský šikula Szymaňski, ale v defenzivě obstál na výbornou. Ve druhém poločase se Jan Paluska dostal i k nebezpečnému zakončení, tečovanou ránu zpoza...

7. listopadu 2025  8:43

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

6. listopadu 2025  23:02,  aktualizováno  23:17

Odešla ikona Hracholusek. Zemřel kapitán výletní lodi Plzeň, bylo mu 84 let

Zemřel kapitán lodi Plzeň na hracholuské přehradě Josef Švamberk.

Ve věku 84 let zemřel Josef Švamberk, dlouholetý provozovatel Transkempu na hracholuské přehradě na Plzeňsku a kapitán oblíbeného výletního parníku. Byl jedním ze zakladatelů lodní dopravy na...

6. listopadu 2025  16:38

Psy měli vyhublé na kost, viní manžele. Měnili jsme krmivo kvůli penězům, hájí se

Manželé stanuli u Okresního soudu Plzeň-město. Obžaloba je viní z týrání...

Případ dlouhodobého týrání dvou psů, kteří zůstávali o hladu a bez vody, začal ve čtvrtek projednávat Okresní soud Plzeň-město. Státní zástupkyně viní pětatřicetileté majitele z týrání zvířat, podle...

6. listopadu 2025  16:08

Desítky zvířat žily mezi odpadky, hrůzné podmínky u chovatelky odhalil požár

Veterináři odebrali chovatelce z Tachovska přes 50 zvířat. Takhle vypadá dům,...

Veterináři odebrali ženě ze Starého Sedliště na Tachovsku více než padesát zvířat. Jednalo se o psy včetně štěňat, kocoura, králíky, morčata a další zvířata, která žila v otřesných podmínkách. V domě...

6. listopadu 2025  14:57

V Ankaře jsme se báli o život. Procházka o převratu, zájmu Fenerbahce i jeho krizi

Prosinec 2017: Václav Procházka z Osmanlisporu hlavičkuje v zápase s...

Kariéru si ještě protahuje v třetiligových Domažlicích, kde od léta zastává současně i roli sportovního ředitele. Jedenačtyřicetiletý Václav Procházka, bývalý stoper fotbalové Plzně s reprezentačními...

6. listopadu 2025  13:08

Mladík z Ukrajiny dostal trest za tragickou nehodu, zemřeli čtyři jeho krajané

Tragická nehoda na Domažlicku, která se stala 15. června, má čtyři oběti. (15....

Soud potrestal pětiletým vězením a zákazem řízení jednadvacetiletého řidiče z Ukrajiny, který na Domažlicku způsobil vážnou dopravní nehodu. V autě zemřeli čtyři jeho krajané. V té době byl pod...

6. listopadu 2025  12:52

Tragická nehoda auta s pěti lidmi na D5. Dva mrtví, tři vážně zranění

Čtyři zranění a jeden mrtvý člověk. To je bilance ranní nehody na D5 u Nýřan....

Ranní nehoda osobního auta na nájezdu dálnice D5 u Nýřan na Plzeňsku má druhou oběť. Kromě čtyřicetileté ženy, která zemřela na místě, později v nemocnici zemřel i osmadvacetiletý muž. Další tři lidé...

6. listopadu 2025  8:58,  aktualizováno  12:34

Dřív nejhorší adresa, nyní z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty

Začala rekonstrukce zdevastovaného městského domu v Resslově ulici 13 v Plzni,...

Bude to velká změna. Ze zcela zruinované budovy na adrese Resslova ulice 13 v Plzni vznikne zásadní rekonstrukcí dům s moderními byty. Dům přitom býval nejhorší adresou ve městě. Žili zde lidé na...

5. listopadu 2025  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.