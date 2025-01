Všude šišky a strop jako noční obloha. Plzeňská vánoční tramvaj uspěla v soutěži

O titul nejhezčí vánoční tramvaj v 8. ročníku ankety se ucházelo 36 evropských měst, ve kterých jezdily vyzdobené vozy. Anketu pořádá dopravní magazín MHD86.cz.

Anketa probíhala mezi čtenáři časopisu od 11. prosince do 1. ledna, ti také tramvaje nominovali.

I když čtenáři museli při hlasování nově ověřovat svůj hlas přes e-mail, aby nenastalo podvodné hlasování, první tři místa zůstala stejná jako v minulém ročníku.

„Vyhrál maďarský Miskolc, druhá skončila tradičně Plzeň a třetí příčku získala Olomouc. Oblíbenost především miskolcké a plzeňské tramvaje je fenoménem,“ vyjmenoval Ondřej Matěj Hrubeš z dopravního magazínu.

Doplnil, že zlatá tramvaj z Maďarska je opravdu top, a to hlavně kvůli interiéru. „Ten je každoročně vyzdoben do nejmenších detailů. Miskolc pro vánoční vůz používá historickou tramvaj KT8D5, která je fakticky určena jen pro vánoční provoz. To umožňuje dopravnímu podniku si s její výzdobou vyhrát do maxima,“ vysvětil Hrubeš.

Plzeňská radnice vloni výzdobu nízkopodlažní tramvaje KT8D5 v krémově-červeném retrolaku nepodcenila, spíše naopak. Uvnitř měla nové potahy sedadel v červené barvě s vánočními motivy, zavěšené zlaté hvězdy, madla a tyče byly omotány lesními řetězy se šiškami, při výjezdech ze stanic zazněly koledy, strop byl jako noční obloha s hvězdami a napsané byly také písničky pro děti jako Sláva už je sníh. Na tramvaji zvenku svítily stromečky a hvězdy.

Za to získaly Plzeňské městské dopravní podniky cenu poroty. Ta je složená ze zakladatelů anket o nejhezčí vánoční tramvaj a trolejbus. Druhou cenu poroty dostala Bratislava.

Bronzové místo patří Olomouci, která vánočně nazdobila hned dvě soupravy. Dvojici vozů řady T3 a dvojici vozů řady EVO1. Oproti loňsku, kdy „té trojky“ jezdily v červeném laku a „evičky“ v modro-bílém, pro Vánoce 2024 dostaly dvojice T3 vizuál blízký městskému schématu v červeno-bílo-modré s motivy cukroví ve středním pásu a dvojici EVO1 dominovala zelená a zlatá s motivy větví a mašlí.

Plzeň ještě nikdy soutěž nevyhrála, vždy skončila druhá. V roce 2023 měla smůlu, do vánočně vyzdobené tramvaje narazil náklaďák. Město nechtělo Plzeňany o vánoční tradici ochudit, a tak během pár dní ozdobilo jinou tramvaj. I přesto obsadilo druhou příčku.

Plzeň bojovala o prvenství i v soutěže iDNES.cz o nejhezčí vánoční strom. I tam skončila druhá, porazila ji jedenáctimetrová jedle stříbrná na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.