Prokletí plzeňských vánočních tramvají. Předloni nehoda, letos porucha

Autor: ,
  15:21
Plzeňská vánoční tramvaj přestala jezdit. V pondělí před desátou hodinou dorazila do zastávky U Družby na Lochotíně a kvůli závadě se už nerozjela. Momentálně je v depu dopravních podniků, technici se ji snaží opravit a doufají, že v úterý ráno opět vyjede podle jízdního řádu.

Vánočně nazdobená tramvaj zůstala kolem tři čtvrtě na deset stát na zastávce. „V 9.47 došlo k poruše na voze v zastávce U Družby ve směru na Košutku. Kolegové ji pak s jinou soupravou odtlačili na konečnou Košutka,“ uvedl mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) René Vávro.

Plzeňská vánoční tramvaj připomíná chaloupku. Dominuje tmavě zelená a červená barva. (1. prosince 2025)
Letošní vánoční tramvaj v Plzni vypadá jako vánoční chaloupka na kolejích. Vůbec poprvé je uvnitř i stromeček. (30. listopadu 2025)
Letošní vánoční tramvaj v Plzni vypadá jako vánoční chaloupka na kolejích. Vůbec poprvé je uvnitř i stromeček. (30. listopadu 2025)
Vánoční tramvaj už jezdí. První zájemci se s ní svezli o první adventní neděli. (30. listopadu 2025)
Vánoční tramvaj už jezdí. První zájemci se s ní svezli o první adventní neděli. (30. listopadu 2025)
15 fotografií

Tramvaj následně dílenští pracovníci zprovoznili a po vlastní ose nakonec dojela do depa na Slovanech. Tam je teď v péči techniků, kteří zjišťují, co se s ní stalo.

Podle Vávra ji zastavila technická závada. O co konkrétně šlo, ale neřekl. „Pokud vše půjde podle plánu, v úterý ráno začne znovu jezdit podle jízdního řádu. Držte nám palce,“ dodal mluvčí.

Plzeňská vánoční tramvaj připomíná chaloupku na kolejích, podívejte se

Podotkl, že pokud by ji nestihli opravit do rána, věří, že to zvládnou během dne a co nejrychleji ji pak vrátí do provozu. Aktuální informace o jejích jízdách najdou cestující v aplikaci Moje PMDP nebo na webových stránkách PMDP.

Náraz kamionu

O vánoční tramvaj přišli na několik dní Plzeňáci také před dvěma roky, kdy do ní v Bolevci narazil kamion. Dopravní podnik ale nasadil náhradní soupravu a přendal na ní výzdobu, která nebyla kolizí poničená.

Dopravní podnik letos vánočně nazdobil jednu z hranatých třídílných kloubových tramvají, které v Plzni prvně vyjely do provozu v roce 1989. V neděli odpoledne se s ní lidé poprvé mohli svézt na okružní jízdě. Ode dneška vozila Plzeňany už v běžném provozu.

Vánoční tramvaj v Plzni možná dojezdila, narazil do ní náklaďák

Letošní vánoční tramvaj připomíná chaloupku na kolejích. Má výraznou tmavě zelenou a červenou barvu. Uvnitř je vánoční stromek a jsou slyšet koledy. Pokud vše půjde dobře, cestující se s ní svezou v pracovních dnech na lince 4, o sobotách na lince 1 a v neděli a ve svátek vždy na lince 2.

Prokletí plzeňských vánočních tramvají. Předloni nehoda, letos porucha

