Plzeňská vánoční tramvaj připomíná chaloupku na kolejích, podívejte se

  9:41
O první adventní neděli se do plzeňských ulic rozjela svátečně nazdobená tramvaj. Letos připomíná vánoční chaloupku na kolejích. Dominuje tmavě zelená barva, dveře a okenice jsou červené. Poprvé je její součástí ozdobený vánoční stromek, madla přelakovali do červené barvy a interiér krášlí nové ozdoby a girlandy. Sedačky mají opět speciální potahy s vánočním motivem.

V neděli se vánoční tramvaj vydala na svoji první okružní jízdu. Od pondělí už je nasazena do běžného provozu. Cestující se s ní svezou v pracovních dnech na lince 4, o sobotách na lince 1 a v neděli a ve svátek vždy na lince 2.

Letošní vánoční tramvaj v Plzni vypadá jako vánoční chaloupka na kolejích. Vůbec poprvé je uvnitř i stromeček. (30. listopadu 2025)
Vánoční tramvaj už jezdí. První zájemci se s ní svezli o první adventní neděli. (30. listopadu 2025)
Vánoční tramvaj už jezdí. První zájemci se s ní svezli o první adventní neděli. (30. listopadu 2025)
Letošní vánoční tramvaj v Plzni vypadá jako vánoční chaloupka na kolejích. Vůbec poprvé je uvnitř i stromeček. (30. listopadu 2025)
Dopravní podnik letos sáhl po jedné z hranatých třídílných kloubových tramvají, které poprvé svezly cestující v Plzni v roce 1989. Interiér soupravy prošel nejrozsáhlejší úpravou v historii.

Vánoční tramvaj v Plzni bude letos vypadat jako chaloupka, uvnitř bude i stromeček

Vůbec poprvé je součástí ozdobený vánoční stromek. Madla jsou přelakovaná do červené barvy, uvnitř jsou i nové ozdoby a girlandy. Například zelené řetězy s šiškami, velké červené mašle, obrazy se zimní tématikou. Sedačky mají znovu speciální potah s vánočním motivem a uvnitř vozů zní koledy.

Kde se momentálně tramvaj pohybuje, mohou zájemci sledovat na mapě provozu na stránkách Jízdních řádů nebo v mobilní aplikaci Moje PMDP.

V neděli 7. prosince se vánoční tramvaj na chvilku promění v mikulášskou. Vyjíždět bude z obratiště U Zvonu na okružní jízdy od 13. do 17. hodiny. Protože je ale o svezení s Mikulášem, čertem a andělem obrovský zájem, je třeba si předem pořídit vstupenky.

Všichni věří, že plzeňská tramvaj bude letos opět úspěšná v hlasování o nejkrásnější evropské vánoční tramvaje, na zlato zatím ale nedosáhla.

Snad se jí vyhnou také nehody. Předloni šofér kamionu přehlédl výrazně osvícenou vánoční tramvaj v Bolevci. Odstraňování následků karambolu se protáhlo na dva roky.

