Lidé kradou vánoční stromky i ryby, vypustili i rybník. Musí být pod dohledem

Ulamování větviček, aby stromek nebyl symetrický a odradil zloděje. Postříkání stromků v lese sprejem, který při přenesení stromu do tepla začne zapáchat. To jsou kromě hlídání přímo v lesích dvě nejčastější metody, jakými se správci lesů snaží odradit zloděje stromků od nájezdů do lesů.