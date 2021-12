Plzeňská podivnost. Farmářské trhy byly, vánoční se ale konat nesmějí

Byl to zvláštní pohled. Sněžení dodávalo v sobotu dopoledne vyzdobenému náměstí Republiky s vánočním stromem a velkým dřevěným betlémem ten správný ráz. Prostranství kolem gotické katedrály uprostřed Plzně ale jakoby bylo rozdělené na dva různé světy.

Na jedné straně náměstí byly zavřené stánky a minimum lidí, na druhé stánky otevřené, kolem desítky procházejících zákazníků a někteří z nich už seřazení do několik metrů dlouhých front tam, kde se nabízelo maso a uzeniny nebo mléčné výrobky.

Zamčené stánky byly pozůstatkem vánočních trhů, které byly před několika dny narychlo uzavřeny v důsledku nařízení vlády v souvislosti se zhoršením epidemické situace.

Stánky, kolem kterých bylo živo, byly součástí vyhlášených farmářských trhů, které proticovidová nařízení nezakázala. Celkový obraz náměstí působil podivně.

O tom, proč jedny trhy být nesmí a druhé, o pár desítek metrů dál, zakázané nejsou, se mezi lidmi mluvilo. A zdálo se, že pro nastavený režim zřejmě nikdo nemá pochopení.

Vánoční trhy vyměnili za farmářské

Pořadatel farmářských trhů Tomáš Popp poskytl prostor některým prodejcům, které zasáhl zákaz vánočních trhů.

„Nabízejí tady například jmelí, skleněné ozdoby, perníčkové chaloupky, nebo diáře vlastní výroby. Mám tu asi sedm stánků lidí z adventních trhů,“ vypočítával. Další zájemce musel odmítnout, protože jejich nabídka nezapadala do charakteru farmářských trhů.

Rozhodnutí zakázat vánoční trhy Tomáš Popp nechápe. „Podle mě je to nesmysl. I vědci se shodují, že pravděpodobnost, že se lidé nakazí venku, je výrazně menší, než že se nakazí někde uvnitř. Obchodní centra jsou otevřená. Ministr zdravotnictví tvrdí, že v obchodní centrech se na hygienická opatření dbá, ale to je podle mě velká iluze,“ uvedl.



Domnívá se, že před rozhodnutím o zákazu vánočních trhů měli zástupci státu jednat s jejich organizátory a pokusit se dohodnout systémová opatření na akcích, a ne je zakázat.

„Nejhorší je, že ty lidi nechali trhy postavit, nechali je otevřít a zasekli jim to, sotva pro ně začala nejdůležitější akce sezony. Nesouhlasím s tím. Myslím, že sáhli na ty, kteří se můžou nejhůř bránit, na obchoďáky si netroufli,“ uvažuje Popp.

Kdyby byly otevřené adventní trhy, pomohlo by to podle něj i trhům farmářským, protože by to na náměstí přitáhlo víc lidí a tedy i potenciálních zákazníků.

Nařízení lidé nechápou

Anna Třísková prodávala zdobené perníkové chaloupky. Původně je nabízela na druhé straně náměstí. „Vydrželo to čtyři dny a zavřeli nás. Bylo to ze dne na den. Tohle je katastrofa. To se nedá pochopit. Na jednom konci náměstí se prodávat nemůže a na druhém ano,“ uvedla.

Pro farmářské trhy musela snížit ceny a předpokládala, že se výdělek zdaleka nemůže srovnávat s tím z vánočních trhů. „Prodej před Vánocemi mnoha trhovcům zajišťuje živobytí na dobu do Velikonoc. Teď nevím, co budeme dělat, máme dvě malé děti. Je to pro nás katastrofa. Od vlády to je podpásovka, nevím, jak přemýšlí. Pochopila bych, kdyby obchody uzavřely všechny, ale tohle ne. Připadá mi, že nás chtějí zlikvidovat. A daří se jim,“ zoufala si.

Jan Votava u stánku se skleněnými vánočními ozdobami patřil také k obchodníkům, kteří měli prodávat na zavřených adventních trzích.

„Myslím, že to, co se stalo, pro nás bude likvidační. Máme na skladě zásoby za zhruba půl milionu. Zavřít vánoční trhy byla velká hloupost. Podle toho, co zástupci vlády předvedli, se mi zdá, že nikdy nebyli na trzích. Na nich nedochází k takovému srocování lidí jako v hypermarketech, kde se viru může koncentrovat víc než venku na vzduchu,“ upozorňoval obchodník.

Zůstaly jen kolotoč a vyhlídkové kolo

Na klidnější části náměstí se zakázanými trhy se rozjel kolotoč. Davy dětí se na něj nehrnuly. Své malé jezdce měli jen dva koně. Ruské kolo – letošní hlavní atrakce adventních trhů – se také dalo pohybu. Z osmnácti vyhlídkových míst byla lidmi obsazená tři. K navození lepší atmosféry měl pomáhat hudební doprovod. „Jsou Vánoce, jsou Vánoce…,“ znělo z reproduktoru.



Ve dvou „zakázaných“ stáncích měli otevřeno. Tam, kde byly vystaveny čepice nebo šály, visela cedule s nápisem INVENTURA. U druhého byly vidět šperky. Prodavačka ale tvrdila, že většinu zboží už odvezla, protože končí.

„Je to deprese, pan ministr nás nechal takhle zruinovat,“ posteskla si. Tvrdila, že trhovci jako ona si před Vánocemi potřebují vydělat na to, aby přečkali dobu, než na jaře znovu začnou trhy.

Připomínala, že mnozí prodejci mají právě před koncem roku téměř všechny své peníze ve zboží. „Takže to, co se stalo, je pro nás zničující. Pořád doufám, že se třeba v pondělí probudím a v televizi řeknou, že můžeme prodávat, že se trhy můžou obnovit. Aspoň na pár dnů, abychom Vánoce měli trochu slušnější,“ vysvětlovala Andrea Marcelová.

Kolem betléma a ozdobeného stromu procházelo několik lidí. Většinou s malými dětmi. Ty lákal přístřešek se zvířaty. „Hele, oslík, podívej,“ ukazoval otec malé holčičce.

Mladá maminka svou dceru od ohrady se zvířaty a betléma přivedla ke kolotoči. „Před dvěma roky, když byla malá v kočárku, by mě ani nenapadlo, že přijdeme na vánoční trhy a bude zavřeno. Jsem ráda, že je tu kolotoč nebo stromeček. Ale nesouhlasím s tím, co se děje. Jak mám vysvětlit malé, že si neprohlédne, co mají ve stáncích. Jsem z toho smutná a myslím, že je možné, že na jaře nebude situace jiná. To, co se děje, je hodně divný a už to trvá moc dlouho. Nevím, co si o tom všem mám myslet a už se mi to ani nechce komentovat,“ řekla Iva Glázrová.