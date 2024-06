Policie obvinila mladíka, který v centru Plzně urazil soše Hurvínka hlavu

Zahájení trestního stíhání potvrdila MF DNES šéfka plzeňských žalobců Ivana Hostašová. „Jedná se o provinění poškození cizí věci a výtržnictví,“ řekla Hostašová.

Doplnila, že proti usnesení o zahájení trestního řízení byla podaná stížnost, tu ale dozorující státní zástupce zamítl. O vývoji v případu informoval jako první server Novinky.cz.

Bronzový Hurvínek, který na náměstí Republiky tvoří spolu se Spejblem sousoší, přišel o hlavu vloni 9. září před 23. hodinou. Policisté z kamerových záznamů zjistili, že se u sochy legendární dvojice pohybovala skupinka mužů, pak se ozvala velká rána a hlava se kutálela po zemi. Jeden z mladíků ji pak nasadil zpět na tělo a všichni utekli.

Vandalové se následně, po výzvě policistů v médiích, k činu přiznali. Jednalo se o skupinku osmi juniorských hokejistů HC Škoda Plzeň, dvěma z nich nebylo ještě 18 let.

Opravená socha se na náměstí vrátila v říjnu a hokejisté se s Nadačním fondem Plzeň sobě, který sousoší Spejbla a Hurvínka na náměstí v roce 2020 umístil, dohodli na náhradě škody i na brigádě.

„Byla to od nás klukovina. Snažíme se odčinit, co se stalo, a děláme maximum pro to, aby se to odčinilo a bylo to v pořádku,“ řekl vloni během slavnostního umístění opravené sochy na lavičku sedmnáctiletý Jonáš.

K poničení sousoší podle vyšetřování došlo, když se mladíci u díla fotografovali a o sochu se opírali. „Byla to prostě hloupost,“ dodal Jonáš. Autorkou sousoší je kanadská sochařka českého původu Lea Vivot.

Socha Hurvínka přišla o hlavu (11. 9. 2023)