Vandal urazil hlavu soše Hurvínka, našli ji mezi plechovkami od piva

Podle Romana Jurečka z nadačního fondu Plzeň sobě, který sousoší nechal na náměstí Republiky v červenci 2020 nainstalovat, se utržená hlava naštěstí našla. Ležela vedle Hurvínka na lavičce. A u ní vypité plechovky piva.

Jisté ale podle Jurečka je, že pachatel musel mít ohromnou sílu, i to, že ukroutit, utrhnout či ukopnout bronzovou hlavu mu muselo zabrat několik minut.

„Když jsem se to dozvěděl, zkazilo mi to celou neděli. Spejbl má hlavu na pevno, Hurvínek ji měl otáčecí, navíc hýbal očima. Zarazilo mě, že policie vandala nechytila. Vždyť to muselo trvat několik minut a všude jsou kamery. Nechápu, jak si tohle mohl někdo dovolit. Přímo v centru města, kde bychom se měli cítit bezpečně,“ rozčiluje se Jurečko.

Zaráží ho, proč městská policie nezareagovala ihned, jakmile se na náměstí začalo něco dít. „K čemu ten systém je? Měli bychom se z toho poučit, a pokud kamerový systém není kvalitní nebo nefunguje tak, jak by měl, mělo by se to změnit,“ apeluje. Dodal, že zaměstnanci Bistra, které stojí přímo na náměstí, stejně jako sousoší, se dlouhodobě setkávají s výtržnictvím a vandalismem.

Pachatel či pachatelé se mohou sami přihlásit

Jaká škoda vznikla, si netroufne nyní odhadnout. Už je ve spojení se slévárnou a hlavu chce Hurvínkovi, jakmile to bude možné, znovu nasadit.

Městská policie dostala oznámení o vandalství v sobotu před jedenáctou hodinou večer. Případ ale nešetří, převzala si ho státní policie.

Ta zjistila, že u sochy měla stát skupina několika mužů. „Měla být slyšet velká rána a Hurvínkova hlava se pak kutálela po zemi. Jeden z mužů měl Hurvínkovi hlavu nasadit zpět na tělo a všichni pak utekli,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. „Máme k dispozici kamerový záznam, který v současné době vyhodnocujeme. Pachatel či pachatelé se mezitím mohou sami přihlásit na obvodním oddělení Plzeň-střed,“ uzavřela Brožová.

Vandalství odsoudil na sociální síti i primátor města Roman Zarzycký. „Vandalství je barbarství! V tomhle případě je pachatel nejspíš také pořádný pitomec. Hurvínek je dítě všech Plzeňáků a takové barbarství hluboce odsuzuji,“ vyjádřil se na Facebooku.

Autorkou Spejbla a Hurvínka sedících na lavičce je kanadská sochařka českého původu Lea Vivot. Její lavičky známých osobností zpestřují veřejná prostranství v mnoha zemích. Socha Spejbla a Hurvínka se na centrálním náměstí objevila v roce, kdy uplynulo sto let od doby, kdy loutka Josefa Spejbla vznikla. Loutku vytvořil v roce 1910 řezbář Karel Nosek a hlas jí tehdy propůjčil známý loutkář Josef Skupa, který v Plzni působil a loutku Spejbla také navrhl.

Fond Plzeň sobě, který stojí za instalací sousoší, představil díla Ley Vivot v Plzni poprvé v roce 2015. Lavička Dar života se sochou kojící matky pak zůstala natrvalo v areálu fakultní nemocnice. „Když se konala první výstava Ley Vivot v Plzni, tak jsem jí předal loutky Spejbla a Hurvínka. Řekl jsem, že by bylo hezké, kdyby pro Plzeň vyrobila nějakou jejich sochu. Později jsme se domluvili, že by se to hodilo právě na rok 2020 ke stému výročí Spejbla,“ vysvětlil před lety Jurečko.

V Plzni to není poprvé, kdy se někdo vyřádil na Hurvínkovi a Spejblovi. V roce 2002 přišel o hlavu v Šafaříkových sadech nejprve Hurvínek, o pár dní později i Spejbl. Město pak nechalo udělat odolnější bronzovou repliku. Původní dílo bylo z epoxidové pryskyřice.

V roce 2016 přišla o hlavu také socha panenky od Jaroslava Pleskala a Savvase Vojatzoglu, která v parčíku ve Francouzské ulici na Slovanech stála bez povšimnutí přes 20 let. Vedení slovanské radnice chtělo torzo odstranit, naštěstí se hlava našla.