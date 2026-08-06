VIDEO: Vandal rozkopl vitrínu na zastávce. Rozčílil ho slogan dobročinného plakátu

Incident se odehrál v úterý dopoledne na tramvajové zastávce konečné linky číslo 1 v plzeňském Bolevci. Vandala si všiml projíždějící řidič, natočil ho a vytočil linku 156.
„Oznámil, že u zastávky viděl neznámého muže, který poškozuje skleněnou výplň. Hlídky městské policie proto okamžitě vyrazily na místo a od operačního strážníka získaly i jeho zevrubný popis,“ uvedla mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
Krátce nato dorazila od jiného svědka další důležitá informace: že vandal mezitím nastoupil do tramvaje a odjel směrem do centra.
„Zjistit se podařilo i číslo vozu, takže strážníci měli v rukou nejen popis muže, ale i velmi konkrétní stopu, která jim pomohla při dalším pátrání. A tak bylo jen otázkou chvíle, kdy jeho cesta skončí,“ pokračuje Pužmanová.
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Hlídky dostihly tramvaj s hledaným mužem u zastávky Bolevecká náves, a když souprava zastavila, vstoupili dovnitř. Následně muže vyzvali, aby s nimi tramvaj opustil.
Muž nezapíral a bez vytáček se přiznal, že zastávku rozbil. Podle jeho slov ale v tom nebyl úmysl.
„Byl rozčilený sám ze sebe i mottem na plakátu v zastávce, a proto do ní udeřil,“ tvrdil strážníkům muž. Na plakátu nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly vlivem vážného onemocnění některého z členů rodiny v těžké životní situaci, bylo napsáno Děkujeme, že na to nejsme sami.
Na místo nakonec dorazila i státní policie, která celou věc prověřila. „Podezření ze spáchání trestného činu se nepotvrdilo, případ tak zamíří do správního řízení,“ uzavřela mluvčí.