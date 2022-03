Ve frontách čekají v Plzni na pomoc stovky uprchlíků z Ukrajiny

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Před pobočkou cizinecké policie v Jagelonské ulici v Plzni se dopoledne vytvořila fronta asi 150 Ukrajinců. Na cizinecké policii se totiž musejí příchozí lidé registrovat po příjezdu do Česka do tří dnů.

Už před polednem však pracovnice oznámila, že se na řadu dostane ještě 60 lidí a zbytek musí přijít o den později. Smůlu měla zhruba polovina čekajících.

„Včera jsme pracovali do dvou hodin v noci. Snažíme se odbavit co nejvíc lidí, opravdu máme velkou snahu, ale všechny nestihneme,“ vysvětlovala pracovnice a její slova obratem překládal tlumočnice do ukrajinštiny.

Ukrajince, kteří neměli zařízené ubytování, pracovnice nasměrovaly ke Krajskému asistenčnímu centru pomoci Ukrajině zřízenému v bývalém obchodním domě Prior nedaleko hlavního vlakového nádraží. Tam kolem 11. hodiny čekalo kolem stovky lidí na vyřízení víza, průkazu zdravotního pojištění, humanitární pomoc či pomoc se zařízením ubytování.

„Přišli jsme sem před chvílí, ale řekli, že už dnes nemáme šanci,“ svěřila se mladá Ukrajinka žijící od narození v Česku. Z válečné zóny na západě Ukrajiny jí přijelo pět příbuzných. Spolu s matkou, která také žije dlouhodobě v Česku, se prý o ně mladá žena postará. Do asistenčního centra tak vyrazí, až fronty odpadnou.

Centrum zahájilo provoz v úterý v 19 hodin. Do ranních hodin kompletně vybavilo 105 uprchlíků doklady, vízy, potřebným zdravotním pojištěním a zajistilo jim ubytování.

Další příchozí byli ubytování v dočasném ubytovacím zařízení, které zřizují krajští hasiči. Tito lidé, více než šest desítek, byli odbaveni během středy.

„Je nutné zajistit fungování všech složek tak, aby příchozí lidé byli odbaveni ten samý den, kdy přijdou, abychom zamezili jejich zbytečnému zdržování v Plzni a mohli být ubytování podle možností a kapacit,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták.