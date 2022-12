Rusko je záruka míru ve světě a můj domov, hlásá nový plzeňský zastupitel

Strategicky důležitý průmysl a energetika musí být ve vlastnictví Českého státu. Je nutné vysvobodit zemi z pomyslných okovů USA a EU. To jsou názory třiadvacetiletého Jakuba Zieby, který pochází z Plzně a studuje přes rok v ruském Volgogradu vysokou školu. Na svém facebookovém profilu chválí Ruskou federaci a 7. prosince se stal jako náhradník zastupitelem městského obvodu Plzeň 1.

„Pan Zieba právoplatně složil slib zastupitele. S jeho výroky na sociálních sítích ale nesouhlasíme,“ uvedla starostka prvního plzeňského obvodu Ivana Bubeníčková z ANO.

„Jde především o ostudu SPD, když si takové lidi dává na kandidátku. Nám nezbývá nic jiného než respektovat výsledek demokratických voleb,“ uvedl místostarosta Jedničky Pirát Jiří Rezek.

Veřejnost by se podle něj měla se svými podněty a dotazy obracet ne na vedení obvodu, ale přímo na Jakuba Ziebu, případně na zastupitelský klub SPD.

„Vedení MO Plzeň 1 (ANO, Piráti, PRO PLZEŇ a STAN) zaujalo jasnou pozici a vyjadřuje světonázor, se kterým se neztotožňuji. Má právo se od mých postojů distancovat a na věci to nic nemění. Žijeme v demokracii, kde každý máme právo vyjádřit i opačný názor, který je podložen fakty, i když ne moc populárními,“ sdělil MF DNES Ziaba.

Všechny problémy pochází ze Západu

A proč studuje Zieba právě v Rusku? „Rusko pro mě znamená mnoho. Ochrana tradičních hodnot. Záruka míru ve světě. Nezlomná síla ruského ducha. Přátelští a milí lidé. Nádherná příroda a architektura. Tak bych mohl ve výčtu pokračovat dále. Rusko je budoucnost a svoji budoucnost vidím právě v Rusku. Proto jsem se rozhodl udělat tento důležitý krok – podat přihlášku a nastoupit na vysokou školu v Ruské federaci. Jsem si jistý, že ruské univerzity mohou lehce konkurovat těm západním a třeba je i v lecčem překonat. Ačkoliv jsem byl v Rusku doposud pouze dvakrát, vždy jsem se tam cítil jako doma. Vzdělání v Ruské federaci – to je klíč k pravému úspěchu!“ napsal po nástupu na volgogradskou státní universitu Zieba.

Na otázku, jak může být Rusko zárukou míru ve světě, když vojensky napadlo Ukrajinu, odpověděl: „V roce 2014 byl na Ukrajině proveden státní převrat, který se obyvatelé Krymu a Luganské a Doněcké národní republiky (kteří také byli občany Ukrajiny) rozhodli neuznat. Občané následně v dvou referendech rozhodli o připojení k Ruské federaci. Ruská federace neustále vyzývala Západ i Ukrajinu k plnění mírových Minských dohod. Sama Angela Merkelová přiznala, že mírové dohody nebyly myšleny ze strany Západu vážně a využili je pouze k tomu, aby Ukrajinu vyzbrojili. Výsledky vidíme dnes.“ Podobné argumenty dnes používají i Kremlem kontrolovaná ruská státní média.

„Česká republika má historicky odlišný vývoj než Ukrajina, proto tuto hypotetickou situaci nelze srovnávat,“ reagoval na otázku, zda by souhlasil s obsazením České republiky Ruskou federací, pokud by zde proběhlo to, co na Ukrajině v roce 2014.

Podle Zieby je v českých školách a středních školách veškeré učivo namířeno proti Sovětskému svazu a Ruské federaci. „Média pořád hovoří o tom, jak je v Rusku všechno špatně, jak Rusko vyhrožuje celému světu. A když jsem se o historii a politiku začal zajímat po svém, zjistil jsem, že vše je naopak. Že ne z Ruska, ale naopak ze Západu přichází všechny problémy,“ řekl v ruské státní televize Rossija měsíc po únorové invazi.

Zieba se ještě v půlce února vysmíval Američanům, když tvrdili, že Rusko napadne Ukrajinu. Podle Zieby to byla hysterická prohlášení, protože USA prý melou z posledního.

Zieba, který občas přijíždí do Česka na několik dní, k jedné takové cestě letos v létě uvedl: „Dvanáct dní mi stačilo. Můj domov je Rusko.“