Kvasinky Prazdroje jsou unikát, chrání je genové banky po světě, říká sládek Berka

Stál jste u zrodu nové pivovarské profese, takzvaných obchodních sládků. Jak se ten nápad narodil? Měli na to vliv noví zahraniční vlastníci, kteří přišli do Prazdroje?

Bylo to tak půl na půl. Po revoluci jsme dostali šanci cestovat ven a ochutnávali jsme pivo i v zahraničí. Věděli jsme, že v českých hospodách jsou rezervy. Ale cesta piva za hranice je komplikovanější a my zjišťovali, že jeho chuť je ještě víc jiná než tady. Tehdy jsme se dohodli s mými šéfy, že by bylo dobré pro to něco udělat. Proto jsme dali dohromady projekt, kterému se říká obchodní sládci. Jeho cílem bylo naučit lidi, jak s naším pivem zacházet.