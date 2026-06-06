V plzeňské věznici na Borech se oběsil vězeň, je to druhé úmrtí za měsíc

Mluvčí krajské záchranné služby Martin Štěpán serveru potvrdil, že v borské věznici zasahovali. „Do našeho příjezdu se snažili muže ročník narození 1995 oživit dozorci. My jsme následně pokračovali v resuscitaci, která ale byla nakonec neúspěšná a lékař konstatoval smrt. Na místo jsme povolali koronera,“ uvedl Štěpán.
V krátké době jde o druhé úmrtí vězně z borské věznice, která patří k největším v republice.
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GIBS prověřuje úmrtí vězně, údajně vypil dezinfekci s obsahem peroxidu vodíku
V květnu tam zemřel odsouzený z Ukrajiny. Společně s dalšími dvěma krajany vypili dezinfekční roztok, který dostali od vychovatele na úklid. Všichni skončili v nemocnici, zhruba čtyřicetiletý muž po několika dnech zemřel.