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V plzeňské věznici na Borech se oběsil vězeň, je to druhé úmrtí za měsíc

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  14:46
V cele plzeňské věznice na Borech zemřel jeden z odsouzených, podle serveru Novinky se třicetiletý cizinec oběsil. Případem se od pátku zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). ČTK zjišťuje vyjádření Vězeňské služby a GIBS.

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Mluvčí krajské záchranné služby Martin Štěpán serveru potvrdil, že v borské věznici zasahovali. „Do našeho příjezdu se snažili muže ročník narození 1995 oživit dozorci. My jsme následně pokračovali v resuscitaci, která ale byla nakonec neúspěšná a lékař konstatoval smrt. Na místo jsme povolali koronera,“ uvedl Štěpán.

V krátké době jde o druhé úmrtí vězně z borské věznice, která patří k největším v republice.

GIBS prověřuje úmrtí vězně, údajně vypil dezinfekci s obsahem peroxidu vodíku

V květnu tam zemřel odsouzený z Ukrajiny. Společně s dalšími dvěma krajany vypili dezinfekční roztok, který dostali od vychovatele na úklid. Všichni skončili v nemocnici, zhruba čtyřicetiletý muž po několika dnech zemřel.

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