Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Autor:
  13:46
Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče. Ti naložili nezvané hosty do kýble a vypustili zpátky do volné přírody.
Fotogalerie2

Užovky se zabydlely v základech domu v Bezděkovci na Plzeňsku. Majitelé objektu si na ně netroufli, zavolali proto hasiče. (24. srpna 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Do malé vesničky Bezděkovec, která je součástí obce Mileč, vyjížděli hasiči v neděli odpoledne.

Užovky se zabydlely v základech domu v Bezděkovci na Plzeňsku. Majitelé objektu si na ně netroufli, zavolali proto hasiče. (24. srpna 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„U základů domu se zabydlela hadí rodinka. Vzhledem k tomu, že neměla povolení k pobytu od majitele domu a protože její přítomnost obyvatele domku znepokojovala, museli jsme přistoupit k hadí deportaci,“ popsal letní výjezd mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Doplnil, že k nucenému přesunu využili hasiči speciální přípravek zvaný kýblwagen, a poněkud rozladěné plazy odvezli do volné přírody.

Šlo u užovky hladké, které nejsou jedovaté, ale lidé se jich někdy bojí, neboť si je pletou se zmijemi.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

Školák využil opilosti o 30 let starší Ukrajinky a znásilnil ji, do vězení nepůjde

Krajský soud v Plzni zamítl odvolání mladistvého chlapce, jemuž soud nižší instance vyměřil za znásilnění ženy podmínku a nařídil ústavní výchovu. Patnáctiletý chlapec z Klatovska vloni využil toho,...

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

V Srní na Klatovsku ve středu odpoledne uhynula vlčice, kterou předtím v noci zoologové správy šumavského parku odchytili v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Příčinu úhynu...

„Nejchytřejší Čech“ i příbuzní slavných. Kdo chce do Sněmovny z konců kandidátek

Premium

Volby do Sněmovny se rychle blíží, strany finišují s kampaní a už také odhalily kompletní kandidátky. Redakce iDNES.cz je prošla a přináší přehled zajímavých osobností, které kandidují ze zadních...

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

25. srpna 2025  13:46

K týrání dívek mě přinutili. Mladík překvapil soud novou verzí obhajoby

Zásadní změnu své dosavadní obhajoby navrhl plzeňskému krajskému soudu třiadvacetiletý muž z Karlových Varů. od loňského září zpovídá z toho, že několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky....

25. srpna 2025  11:16

Na Luzný přes přechod Modrý sloup? Možná letos, rozhodnuto ale ještě není

Pravděpodobnost otevření cesty Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý sloup se letos hodně zvýšila. Zatím ještě není jasné, zda se záměru nepostaví do cesty ochránci přírody, případně pak...

25. srpna 2025  10:11

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

24. srpna 2025  12:55,  aktualizováno  20:02

Před zatáčkou dostal smyk a vjel do protisměru. Protijedoucí senior zemřel

Po sobotní nehodě dvou osobních aut nedaleko obce Obora na severním Plzeňsku zemřel jeden z řidičů, dvě spolujezdkyně z druhého auta utrpěly zranění, informovaly v neděli policejní mluvčí Eva...

24. srpna 2025  14:32

Budování tůní a obnova pramenišť v Brdech chrání obce před velkou vodou

Loni na podzim, když severní Moravu trápily povodně, spadlo v Brdech sto milimetrů srážek. To bylo mnohem méně než na Moravě. „Ale kdyby takové srážky potrápily Brdy v minulosti, Strašice by byly pod...

24. srpna 2025  10:55

Plzeňští hokejisté si po výhře nad Klotenem zahrají finále turnaje v Bolzanu

Plzeňští hokejisté vyhráli v úvodním utkání turnaje Südtirol Summer Classic nad Klotenem 3:0 a v neděli večer se ve finále utkají s domácím Bolzanem, které zdolalo Norimberk 2:1 v prodloužení....

23. srpna 2025  19:33

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:01

Policista je v podezření, že pod vlivem alkoholu a drog obrátil auto na střechu

V Dobřanech na Plzeňsku v sobotu havaroval policista. Na tamním sídlišti narazil s autem do veřejného osvětlení a přetočil se přes střechu. Nehodou se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů...

23. srpna 2025  16:59

Třetí smrt pod tramvají. Žena upadla v Plzni při přebíhání, souprava ji přejela

Tramvaj v pátek večer v plzeňské čtvrti Bolevec na severu města usmrtila čtyřiačtyřicetiletou ženu, která upadla při přebíhání kolejí. Žena zraněním podlehla, sdělila v sobotu ráno policejní mluvčí...

23. srpna 2025  9:53

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Památkám pomohlo počasí a dobrá nabídka, v sobotu otevřou po setmění

Některým historickým památkám v Plzeňském kraji letos vzrostla návštěvnost. Mimořádný nárůst v červenci zaznamenali na Hradě a zámku Horšovský Týn na Domažlicku, vyšší počet návštěvníků evidují také...

23. srpna 2025  6:53

Nechutné soužití v Plzni. Senior vylévá z okna bytu moč, stěžují si sousedé

Obyvatelé bytového domu v Plzni na Doubravce řeší velice nechutný problém. Někdo tam leje z okna moč, z čehož místní podezřívají staršího muže žijícího ve čtvrtém patře. Lidé mají postříkané parapety...

22. srpna 2025  13:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.