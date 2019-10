Ve Starém Plzenci mění územní plán, místní tam nechtějí průmyslovou zónu

Argumentovali i tím, že město s více než pěti tisíci obyvateli se prezentuje jako turistické centrum s dominantou Radyní a nebylo by dobré mít při vjezdu do města obří haly.

„Zastupitelstvo projednalo námitky a připomínky k územnímu plánu města. Vyhovělo některým námitkám, které podepsalo téměř tři sta občanů Starého Plzence a předložil jsem je já jako zástupce veřejnosti,“ popsal předseda plzenecké TOP 09 Miroslav Hlaváč.

„Průmyslová zóna tak, jak byla v původním návrhu územního plánu, ve městě nebude,“ konstatoval.

Velká průmyslová zóna je ve stávajícím územním plánu města. Jedná se o území před vjezdem do města od obchodního centra Olympia Plzeň po silnici č. 180.

Starý Plzenec nechce mít u vjezdu do města průmyslové haly

Pozemky, které město ponechalo pro výrobu, jsou po levé straně a přiléhají ke zdejšímu průmyslovému areálu. Pozemky jsou proti místu, které se nazývá Pražákova cihelna.

„Navrhovali jsme, aby byla z územního plánu zóna zcela vypuštěna. Naše město se totiž prezentuje svou historií a investuje peníze, aby přilákalo turisty. Není proto vhodné, aby je na příjezdu do Plzence vítaly průmyslové haly,“ sdělil Hlaváč.

Zastupitelstvo v zóně nakonec ponechalo pouze dva menší pozemky o celkové rozloze několika stovek čtverečních metrů.

Starostka Vlasta Doláková uvedla, že zastupitelé svým hlasováním částečně vyhověli názoru občanů. „Pro průmysl jsme ponechali dva pozemky, jeden městský a jeden pozemek soukromého vlastníka, který si ho v minulosti koupil od města a žádnou změnu územního plánu tam nežádal,“ vysvětlila starostka.

Připomněla, že stávající průmyslová zóna byla určena pro komerci a výrobu, kde se dají vybudovat i velké haly, zmenšená průmyslová plocha bude už jen pro drobnou řemeslnou výrobu.

Průmyslová plocha bude jen pro drobnou řemeslnou výrobu

„Abychom měli rezervu pro místní drobné podnikatele, protože nechceme, aby město opustili,“ sdělila Doláková, podle které město od některých z nich už eviduje žádosti o rozšíření výroby, protože se do svého areálu už nevejdou.

Místostarosta Marek Vávra sdělil, že dělat průmyslovou zónu nemá smysl, když Plzeň s mnoha pracovními místy je pět kilometrů od centra Starého Plzence.

„Navíc jsme v návaznosti na dálnici D5, takže by vše asi dopadlo tak, že by na začátku historického města vznikly megalomanské sklady, kam by mířilo hodně kamionů a navazující silnice II. třídy svými parametry tomuto typu provozu neodpovídá,“ vysvětlil místostarosta.

Právě projednávaný nový územní plán bude pro místní znamenat i další výhody, a to v oblasti dopravy. Vávra uvedl, že státní firma Správa železniční dopravní cesty, která připravuje přebudování jednokolejné tratě na České Budějovice na dvoukolejnou, navrhovala nad náměstím v Radyňské ulici zrušit úrovňový železniční přejezd.

„Na návrh města tu zůstane, protože mimoúrovňový přejezd v Žižkově ulici, kam by se auta přesunula, je přetížený,“ sdělil Vávra.

Nyní jsou ve městě dva úrovňové železniční přejezdy a jeden mimoúrovňový. Nově by se měl na silnici do Sedlce v ulici Podskalí nebezpečný úrovňový přebudovat na mimoúrovňový.

„Správa železniční dopravní cesty zvažuje čtyři stavební varianty. Přebudování je ve prospěch místních, protože se jedná o nebezpečný přejezd v zatáčce, kde se kvůli tomu občas stane dopravní nehoda,“ popsal Vávra.